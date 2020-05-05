المأزق الجيوبلوتكى للنفط الأمريكى وترامب

عندما نشير إلى الجيوبلوتكس فإننا لا نعني فقط الخريطة الجغرافية. انما يبدأ فحص الشؤون بالخريطة بمعنى موقع الدولة منظورا اليه في اطار فسيفساء التاريخ والطرق التجارية والثقافات والهوية والمؤسسات والسياسة والدين والتجارب والعديد من العناصر الأخرى.



الجيوبلوتكس هو منشور استراتيجي من الصداقة والعداء بين النطاق المحيط. لا تزال الأراضي مهمة والحدود حقيقية. الحقائق المحلية لا يمكن تجاهلها. مع وجود الدول الحقيقية والمؤسسات التي تحكمها ، فإن الجيوبلوتكس هي أساس الشؤون الدولية.

تشير الجيوبلوتكسإلى مجموعة متنوعة من قضايا الترابط في اللعب مثل الدبلوماسية والاقتصاد والأمن والسوق والمجتمع وسعر الصرف والسلطات وأكثر من ذلك بكثير. وغني عن القول أنه مفهوم معقد وديناميكي مع تفاعلات معقدة بنفس القدر، تتطور باستمرار مع مرور الوقت. بالنسبة لصناعة الغاز، فإن الجيوبلوتكس هي الشغل الشاغل في هذه الصناعة. يمكن للصناعة أن تنظر إليها كمصدر للمخاطر أو الفرص بشكل أساسي.

والأمم تتصرف لان لديهم أهداف ونقاط قوه ونقاط ضعف وانعدام أمن، يكونون في خوف من الضيق، ومن قلق ومن الغضب وهو يتفاعلون في بئيه عدم يقين مهما توافرت المعلومات القياسات. في خضم هذه الاستجابات تتطور صناعة النفط والغاز وتنهض وتفشل في اختبار الزمن بسبب انهيار الكارتل المهيمن وهو الاوبك.

ثم هناك صراعات بين شركات النفط والغاز والسلطات. نظرًا لانخراط صناعة النفط والغاز بشكل متكرر مع السكان المحليين والحكومات المحلية والمجموعات المحلية الفرعية والمنظمات فوق الوطنية ، فمن المحتم أن تتأثر بأي اضطراب سياسي. والمشكلة الحقيقة في صناعه النفط والغاز هي حساب التهديدات المحتملة في سياق الفرص والأزمنة غير

اليقينية. لأن الجيوبلوتكس معقدة ومتقلبة، مع لاعبين لا يمكن التنبؤ بها ولديهم أجندات متضاربة دوافع متباينة.

فمن المغري أن نرى الجيوبلوتكس مستحيلًا الاستعداد لها أو السيطرة عليها. في حين أن الطبيعة الأساسية للجيوبلوتكس هي فوضوية، هناك فرصة للتخفيف من تأثير هذه القوى على الصناعة. ومع ذلك، عندما تكون الشركات غير قادرة على توقع الاتجاهات الناشئة أو الاستجابة للتغير الجيوبلوتيكى السريع وغير المتوقع، يمكن أن تكون التأثيرات المحتملة على أداء الشركات والمشاريع الرأسمالية كبيرة.

ونما إنتاج النفط والغاز الأمريكي بشكل كبير خلال العقد الماضي. أصبحت الولايات المتحدة وفق معلومات الطاقة الأمريكية أكبر منتج في العالم للهيدروكربوناتت البترولية في عام 2013 ، وكانت أكبر منتج في العالم للغاز الطبيعي منذ عام 2009. في إنتاج النفط الخام، الولايات المتحدة في حالة حرج مع روسيا والسعودية لقيادة العالم. ويجب أن نتذكر أنها مستهلك رئيسي للنفط والغاز أيضًا.

خاصة بالنسبة للنفط ، يعتمد أمن الطاقة على السوق العالمية مع تحديد الأسعار استنادا إلى ظروف السوق العالمية. لا يحدث انقطاع الإمدادات في الخارج فقط - فقد تسببت الأعاصير والفيضانات في حدوث اضطرابات كبيرة في إمدادات الطاقة المحلية.

تعد الاتصالات مع العالم أساسية لأمن الطاقة الأمريكي فهي مصدر القوة والمرونة، بدلًا من الضعف. في الآونة الأخيرة في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ثار الحديث عن “ذروة النفط" ، كان ذلك يعني ذروة إمدادات النفط وهى تعبير عن فكرة أن العالم ينفد من النفط. اليوم تعني هذه العبارة بشكل عام ذروة الطلب على النفط ، حيث بدأت التكنولوجيا الجديدة والكفاءة الأكبر والمخاوف بشأن تغير المناخ في تحريك قطاع النقل بعيدًا عن النفط كوقود أساسي.

في الوقت نفسه، جلبت التطورات في تكنولوجيا استخراج النفط والغاز هنا في الولايات المتحدة مصادر جديدة تمامًا للإمداد عبر الإنترنت. أدى الجمع بين الآبار الأفقية الجانبية الطويلة والتكسير الهيدروليكي إلى إنتاج النفط والغاز من موارد لم تكن اقتصادية منقبل. أن عصر النفط لن ينتهي لأن العالم لن نفد من النفط ولكن هذا يمكن ان يوثر على

الاسعار.

جلبت الطفرة في إنتاج النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة فوائد اقتصادية واضحة، مما أدى إلى تحسين ميزان التجارة والقدرة التنافسية الصناعية. على سبيل المثال، تعد الولايات المتحدة الآن واحدة من أكثر المواقع جاذبية للاستثمارات البتروكيماوية بالعالم، وهو احتمال لا يمكن تصوره قبل عقد من الزمن.

على الرغم من أنها الآن من بين أكبر منتجي النفط، ولا تزال تستورد 10 مليون برميل من النفط يوميًا. وبالتالي، فإنها ليست معزولة عن صعود وهبوط أسعار النفط ورد فعلها على الأحداث العالمية.

وتوضح الأحداث الأخيرة كيف أن عصر الوفرة والنمو الأمريكي المتزايد غير ميزان القوى في أسواق النفط. بقيت أسعار النفط فوق 80 دولارًا للبرميل لمدة أربع سنوات في 2010 إلى 2014، وهي سلسلة استثنائية من ارتفاع الأسعار. ومع ذلك فإن زيادة العرض لحقت بارتفاع أسعار النفط وانخفضت بسرعة في أواخر عام 2014، حيث انخفضت إلى 30 دولار للبرميل بحلول فبراير 2016.

حافظت أوبك على إنتاج ثابت خلال السنوات الأولى لانهيار الأسعار. وأعتقد البعض بأن أوبك كانت تحاول إخراج المنتجين الأمريكيين من العمل عن طريق إبقاء الأسعار منخفضة لفترة طويلة. يتصور البعض الآخر هذا أكثر تركيزًا على الحفاظ على الحصه في السوق في سوق جيد التزويد. في كلتا الحالتين، ركز المنتجون الأمريكيون على الكفاءة وخفض التكاليف وتحملوا العاصفة انخفاض السعر. غيرت أوبك استراتيجيتها في نهاية عام2016. في خطوة غير مسبوقة، وبتعاون أوبك وروسيا وعدد قليل من منتجي النفط الآخرين لخفض الإنتاج في محاولة لرفع الأسعار وخفض مخزونات النفط العالمية وبالتالي رفع الطلب.

وكانت هذه الاستراتيجية فعالة وارتفعت أسعار النفط خلال العام والنصف الماضيين. لكن الحاجة إلى قيام أوبك بإدخال روسيا إلى الحظيرة لزيادة نفوذها يدل على مدى تغير العالم.

ومددت أوبك وروسيا اتفاقيتهما حتى نهاية عام 2018 . على الرغم من أن زيادة إنتاج النفط الأمريكي قد غير ميزان القوى في أسواق النفط ، فإن الصناعة الأمريكية ليست بهيكلة لاستخدام إنتاجها في الأغراض جيوبلوتكيه. على عكس شركات النفط الوطنية في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، فإن الصناعة الأمريكية تتكون من عشرات الشركات التي تتخذ قرارات فردية للاستثمار والإنتاج بناءً على التكاليف الخاصة بها، والمراكز المالية، والشهية للمخاطرة. يمكن لمنتجي أوبك العمل معًا لتحريك أسعار النفط، وهو إجراء سيكون غير قانوني للمنتجين الأمريكيين بموجب قوانين مكافحة الاحتكار.

على عكس النفط ، تعد الولايات المتحدة مصدرا صافيا للغاز الطبيعي. وأصبح الغاز المسال جزءًا أكبر من صادرات الغاز الطبيعي الأمريكية حيث بلغ 22% في 2017. وكان أكبر عملاء الغاز الطبيعي المسال الأمريكيين في 2017 يشمل الصين وكوريا الجنوبية واليابان في آسيا. المكسيك وشيلي في الأمريكتين؛وإسبانيا والبرتغال في أوروبا.

وتختلف تجارة الغاز الطبيعي اختلافا كبيرا عن تجارة النفط. الغاز الطبيعي أكثر صعوبة من نقل النفط وتخزينه، ولهذا السبب، غالبًا ما تربط البنية التحتية باهظة الثمن والعقود طويلة الأجل العملاء والموردين معًا. وأصبح الغاز الطبيعي وقودًا مفضلًا على مستوالأمريكي، مما يلعب دورًا في قوة الولايات المتحدة في إنتاج الغاز.

أصبحت المكسيك أهم سوق تصدير للغاز الطبيعي الأمريكي ، حيث تقدم فوائد على جانبي الحدود.

وذهب أكثر من نصف صادرات الغاز الطبيعي الأمريكية لعام 2017 إلى المكسيك. لدينا الآن فائض تجاري مع المكسيك في منتجات الطاقة - في عام 2017 كانت قيمة صادرات الطاقة إلى المكسيك أكثر من ضعف قيمة الواردات. يجلب الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة كهرباء منخفضة التكلفة وكربونية للمكسيك ، إلى جانب مرونة نظام الطاقة التي تسمح بدمج المزيد من توليد الطاقة المتجددة.









ان صدمة أسعار النفط دون الصفر(العقود الآجلة) التي قلبت كل مفاهيمنا الجيوبلوتكيه للنفط ودفعت بورصات السلع إلى تضمين التسعير السلبي في برامجهم. مع العلم الناقلات العملاقة التي تحمل 2 مليون برميل من النفط الخام لكل منها ، تشق طريقها حاليًا إلى الولايات المتحدة. من المتوقع أن تهبط الاسعار في الولايات المتحدة خلال شهري مايو

ويونيو 2020 . هذا ما قد يؤثر على جيوبلوتكس النفط.



فإن الولايات المتحدة نفسها تئن تحت وطأة نفطها. يواجه منتجو الصخر الزيتي، الذين يديرون حلقات حول منتجي النفط التقليديين مثل المملكة العربية السعودية ،على مدار السنوات الخمس الماضية ، تخفيضات إنتاج غير مسبوقة ، وفائض في التخزين ،وتراجع الطلب.

لقد سلط تحدي Covid-19 والاقتصاد العالمي في حالة يرثى عليها الضوء على قرار الولايات المتحدة: هل تريد الولايات المتحدة أسعار نفط أقل أو أعلى؟ في عام الانتخابات، كانت سنة صعبة - تحافظ صناعة الصخر الزيتي على وظائف في العديد من الولايات التي تصوت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي الوقت نفسه ، انخفاض أسعار النفط سوف يساعد في التعافي الاقتصادي للولايات المتحدة ويعطي المزيد من الوظائف للناس. هل سيصغي ترامب إلى الناس الغاضبين من تكساس ونورث داكوتا لمنع النفط السعودي من الهبوط في الموانئ الأمريكية؟ أم أنه سيسمح للأسواق بالسيطرة وركل صناعته النفطية؟ في كلتا الحالتين ، وصلت العلاقات الأمريكية السعودية إلى نقطة انعطاف حرجه.