إنهاء إجراءات المصريين العالقين بمطار الكويت وعودتهم إلى أرض الوطن.. صور

أنهى المصريون العالقين بدولة الكويت إجراءات سفرهم من مطار الكويت الدولي، على متن أولى الرحلات الاستثنائية التي سيرتها وزارة الطيران المدني، صباح اليوم الثلاثاء، لإعادة العالقين هناك في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.









ومن المقرر أن تصل الرحلة في غضون ساعات قليلة، إلى مطار القاهرة الدولي، حيث يتم نقل جميع الركاب القادمين عليها إلى مناطق العزل المخصصة بالمدن الجامعية، لقضاء 14 يوما المدة المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية للاطمئنان على سلامتهم وخلوهم من الإصابة بالفيروس المستجد، حسبما صرح مجلس الوزراء.







