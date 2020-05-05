توزيع 1245 كرتونة مواد غذائية على الأسر الخاضعة للعزل الصحي في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تدعيم جمعية الهلال الأحمر والإدارات الاجتماعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بـ 1245 كرتونة مواد غذائية، و135 دجاجة مقدمة من مديرية التضامن الاجتماعي، لتوزيعها على الأسر الخاضعة لإجراءات العزل الصحي للتخفيف عنهم من حدة أزمة كورونا ولسد احتياجاتهم من الغذاء خلال فترة العزل وحرصًا على توفير سبل الراحة المعيشية لهم.





وقال المحافظ في بيان، اليوم، الثلاثاء، إن الدولة بجميع أجهزتها التنفيذية، بالتنسيق مع الجهات المعنية مستمرة في تقديم جميع أوجه الدعم الصحي والمعنوي للمصابين والمتضريين من تداعيات فيروس كورونا، فضلا عن تكثيف حملات التوعية وأعمال التطهير والتعقيم بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة للحد من انتشار الفيروس توفير حياة كريمة لهم.





ووجه محافظ الشرقية وكيلي وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي بتوفير جميع أوجه الرعاية الصحية والعلاجية والمواد الغذائية الجافة لهم وتقديمها بمعرفة الفريق الطبي الوقائي بمديرية الشئون الصحية كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار الفيروس وحفاظا على صحة وسلامة الجميع.





من جانبه أكد محمد كمال الدين الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تنفيذًا لتوجيهات المحافظ قامت المديرية بتقديم 200 كرتونة مواد غذائية و135 دجاجة لجمعية الهلال الأحمر، بالإضافة إلى توزيع 1045 كرتونة مواد غدائية على 19 إدارة اجتماعية بواقع 55 كرتونة لكل اداره لتوزيعها على الأسر الخاضعة لإجراءات العزل الصحي.





وأشار "الحجاجي" إلى أنه تم تقديم المساعده لهم من خلال التنسيق مع رؤساء المراكز ومديرية الشؤون الصحية لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم في ظل الإجراءات المتخذة معهم طوال فترة الحجر الصحي.