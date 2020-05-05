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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أفضل 3 محركات بحث بديلة لجوجل كروم.. واتساب يطلق ميزة جديدة لمواجهة فيروس كورونا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 06:11 م
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، أبرز الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير المهمة عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:


تعتبر محركات البحث واحدة من صناديق أسرار المستخدمين ليس فقط لأننا نقوم بالحث عليها عن كل شئ، ولكن لأنها تحفظ كلمات سر المواقع التى ندخل عليها، وإذا كان محرك البحث الرئيسي الذى تستخدمه ليس جيدا كفاية، فأنت في خطر. 


أكدت شركة مايكروسوفت  Microsoft، أمس، أنها تعيد ترتيب أولويات تطوير Windows 10X للتركيز على الأجهزة العادية ذات الشاشة الواحدة، حيث كان الغرض من تغيير Windows  ويندوز في الأصل أن يتم تشغيله على أجهزة جديدة ذات شاشات مزدوجة. 


قررت فرنسا اعتماد تطبيق محلى خاص بها للكشف عن مصابى فيروس كورونا من دون الاعتماد على تطبيق COVID-19 الذى ستطلقه شركتى آبل وجوجل في منتصف مايو الجارى، ولذلك خوفا من تتبع مواقع المستخدمين. 


يختبر عملاق التواصل الاجتماعى الأشهر فى العالم فيسبوك ميزة جديدة ستجذب ملايين الأشخاص حول العالم، على الرغم من أنه يواجه ضغطًا كبيرًا بسبب قرارات الحظر في عدد كبير من الدول، الأمر الذى تسبب فى زيادة عدد مستخدميه بصورة غير طبيعية.


أطلقت منصة واتسآب المملوكة لشركة فيسبوك الأمريكية أحد أشهر تطبيقات المراسلات الفورية المجانية حول العالم والأكثر استخدامًا على الهواتف الذكية، ميزة جديدة وهي شات بوت chatbot لمنع انتشار الأخبار الكاذبة والنصائح الطبية الخاطئة لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19.


كشفت شركة أبل الأمريكية عن تحديث مهم لأجهزة آيفون وآيباد للتغلب على عمليات الاختراقات الأمنية، حيث يتمكن الهاكرز من إخفاء برمجيات ضارة في بعض تطبيقات جوجل Google للتجسس وسرقة بيانات المستخدمين. 


أعلنت شركة Apple آبل الأمريكية رائدة صناعة الحاسبات والهواتف الذكية فى العالم، عن جهاز MacBook Pro 13 الجديد و المزود بلوحة مفاتيح من نوع Magic Keyboard، لينضم فرد جديد إلى السلسلة الشهيرة التى تتسم بالأداء العالي بالنسبة لفئة اللابتوب.



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