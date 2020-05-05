AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

فيفي عبده تدخل في وصلة صراخ بعد دخول رامز جلال فجأة.. فيديو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 07:06 م
فيفي عبده ورامز جلال
فيفي عبده ورامز جلال
Advertisements
محمود محسن
دخلت الراقصة فيفي عبده في وصلة صراخ بعد دخول رامز جلال فجأة في برنامج "رامز مجنون رسمي".
  
وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويتم تقييد الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة "ام بي سي مصر"، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرف بـ "رامز مجنون رسمي"، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمينة خليل الضحية الـ 4 لـ رامز مجنون رسمي

قبل خروجه من الصور.. أمينة خليل تصف رامز جلال بالرذل .. فيديو

السعودي حسن عسيري الضحية الـ 5 لـ رامز مجنون رسمي

ياسمين رئيس ضحية رامز مجنون رسمي.. الحلقة السادسة

كهربا ضحية رامز مجنون رسمي.. الحلقة السابعة

مقالبه صعبة.. صدمة كهربا بعد مقابلة رامز جلال.. فيديو

ترشيحاتنا

الزمالك يتواصل مع عائلة أجوجو لصرف المستحقات بعد وفاته

قنبلة كارتيرون .. 3 مؤشرات تحسم انتقال وليد أزارو إلى الزمالك

لا يهاجم الرئتين فقط.. كشف جديد عن فيروس كورونا

بتكاليف بسيطة .. وصفة طبيعية لـ تبييض الأسنان

أخبار الرياضة.. الزمالك في خطر.. خطة إيطالية لملاحقة كهربا.. موعد عودة الدوري.. وكرباج فايلر ..فيديو

الصحة: تسجيل 388 إصابة جديدة بفيروس كورونا..و16 حالة وفاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنخس في رمضان .. مشروب سحري لإذابة الدهون

بطن مكشوف.. كنزي عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا بصور مثيرة

ما تأثير فيروس كورونا على صحة الأمعاء؟.. تفاصيل