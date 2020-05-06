سحورك عندنا.. فول بالطحينة وأومليت بطريقة جديدة

فول بالطحينة للشيف الشربينى

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل فول بالطحينة والرمان على



المقادير:



فول مدمس

بصل اخضر

ثوم مفروم

عصير ليمون

كمون

شطة

ملح وفلفل

طحينة

زيت زيتون

بقدونس مفروم

نعناع مفروم

حبوب رمان

خيار مخلل

عيش بلدي للتقديم



طريقة التحضير:



- يشوح الثوم في الزيت ثم يضاف البصل و يضاف الفول والطحينة وعصير الليمون والبقدونس والنعناع.



* يزين بالخيار المخلل وحبوب الرمان ويقدم





يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل فول بالطحينة والرمان على السحور وبمذاق لا يقاوم وشكل جديد:المقادير:فول مدمسبصل اخضرثوم مفرومعصير ليمونكمونشطةملح وفلفلطحينةزيت زيتونبقدونس مفرومنعناع مفرومحبوب رمانخيار مخللعيش بلدي للتقديمطريقة التحضير:- يشوح الثوم في الزيت ثم يضاف البصل و يضاف الفول والطحينة وعصير الليمون والبقدونس والنعناع.* يزين بالخيار المخلل وحبوب الرمان ويقدم

بيض بالسوسيس للشيف إلهام فتحى





مكونات البيض بالسوسيس:-

- سوسيس

- بيض

- كريمة شيدر مبشورة

- زبدة

- بصل

- فلفل الوان

- بقدونس للزينة

- فلفل أسود









- احضري طاسة وضعي بها مكعب من الزبدة مع ملعقة من الزيت ثم قطعى السوسيس حلقات وضيفيها على البصل





- تبلي بالملح والفلفل ثم احضري وعاء آخر البيض ثم ضيفي عليه الكريمة وقلبيها جيدا و تبلي البيض بالملح والفلفل ثم ضيفي البيض على السوسيس



