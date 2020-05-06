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مرأة

سحورك عندنا.. فول بالطحينة وأومليت بطريقة جديدة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:00 ص
السحور
السحور
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لمياء الياسين

 سؤال يحير الكثيرين وهو "هنتسحر إيه النهارده؟"، لذلك يقدم لكم موقع "صدى البلد" يوميا قائمة بالوجبات الرئيسية  فى سحور رمضان.  ونقدم لكم اليوم:


فول بالطحينة للشيف الشربينى
يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل فول بالطحينة والرمان على السحور وبمذاق لا يقاوم وشكل جديد:

المقادير:

فول مدمس
بصل اخضر
ثوم مفروم
عصير ليمون
كمون
شطة
ملح وفلفل
طحينة
زيت زيتون
بقدونس مفروم
نعناع مفروم
حبوب رمان
خيار مخلل
عيش بلدي للتقديم

طريقة التحضير:

- يشوح الثوم في الزيت ثم يضاف البصل و يضاف الفول والطحينة وعصير الليمون والبقدونس والنعناع.

* يزين بالخيار المخلل وحبوب الرمان ويقدم


بيض بالسوسيس للشيف إلهام فتحى

مكونات البيض بالسوسيس:-
- سوسيس
- بيض
- كريمة شيدر مبشورة
- زبدة
- بصل
- فلفل الوان
- بقدونس للزينة
- فلفل أسود 

طريقة تحضير اومليت بالسوسيس:-

- احضري طاسة وضعي بها مكعب من الزبدة مع ملعقة من الزيت ثم قطعى السوسيس حلقات وضيفيها على البصل

- تبلي بالملح والفلفل ثم احضري وعاء آخر البيض ثم ضيفي عليه الكريمة وقلبيها جيدا و تبلي البيض بالملح والفلفل ثم ضيفي البيض على السوسيس


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