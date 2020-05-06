سحورك عندنا.. فول بالطحينة وأومليت بطريقة جديدة

سؤال يحير الكثيرين وهو "هنتسحر إيه النهارده؟"، لذلك يقدم لكم موقع "صدى البلد" يوميا قائمة بالوجبات الرئيسية فى سحور رمضان. ونقدم لكم اليوم:
فول بالطحينة للشيف الشربينى
يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل فول بالطحينة والرمان على السحور وبمذاق لا يقاوم وشكل جديد:
المقادير:
فول مدمس
بصل اخضر
ثوم مفروم
عصير ليمون
كمون
شطة
ملح وفلفل
طحينة
زيت زيتون
بقدونس مفروم
نعناع مفروم
حبوب رمان
خيار مخلل
عيش بلدي للتقديم
طريقة التحضير:
- يشوح الثوم في الزيت ثم يضاف البصل و يضاف الفول والطحينة وعصير الليمون والبقدونس والنعناع.
* يزين بالخيار المخلل وحبوب الرمان ويقدم
بيض بالسوسيس للشيف إلهام فتحى
مكونات البيض بالسوسيس:-
- سوسيس
- بيض
- كريمة شيدر مبشورة
- زبدة
- بصل
- فلفل الوان
- بقدونس للزينة
- فلفل أسود
طريقة تحضير اومليت بالسوسيس:-
- احضري طاسة وضعي بها مكعب من الزبدة مع ملعقة من الزيت ثم قطعى السوسيس حلقات وضيفيها على البصل
- تبلي بالملح والفلفل ثم احضري وعاء آخر البيض ثم ضيفي عليه الكريمة وقلبيها جيدا و تبلي البيض بالملح والفلفل ثم ضيفي البيض على السوسيس