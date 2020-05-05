من سيارتها .. مي سليم تبرز أنوثتها بإطلالة ناعمة
الثلاثاء 05/مايو/2020 - 08:34 م
مي سليم
نشرت الفنانة مي سليم صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت من خلال صورتها بإطلالة ناعمة وجذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن مدى رقة وجمال إطلالتها.
وعلقت مي سليم على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: هتفطروا اية النهاردة ؟ انا نفسي اتعلم اعمل اكل بس فاشلة اوي".
وظهرت مي سليم بتوب باللون الأسود بأكمام طويلة، وهو ما أبرز رقة وأناقة إطلالتها، وتتناسب مع لون بشرتها.
اقرأ أيضا : ولم تتكلف مي سليم في ارتداء الإكسسوارات ، حيث انها اكتفت بارتداء قلادة رقيقة باللون الفضي الناعم، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وجذابة.
وتركت مي سليم
شعرها منسدلا على كتفيها وظهرها بطريقة انسيابية ناعمة للغاية، واختارت مي سليم، بعض اللمسات من الآي لاينر؛ لإبراز جمال عينيها، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه.
وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..