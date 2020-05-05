الخامس من مايو.. ترامب يحتفل بمناسبة خاصة بالمكسيك بتناول أكلاتها الشعبية.. صورة

احتفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بـ"الخامس من مايو" تلك المناسبة السنوية التي يطلق عليها "سينكو دي مايو"، والذي يعود إلى ذكرى انتصار الجيش المكسيكي على القوات الفرنسية في معركة بوبيلا.





ونشر ترامب على حسابه بموقع "انستجرام" صورة له محتفلا باليوم وهو يأكل أحد الأطعمة المكسيكية التقليدية التي يتناولها الكثير في ذلك اليوم.





وعلق ترامب قائلا: "تذكر هذا؟ #CincoDeMayo سعيد".





ويعد هذا اليوم، ذكرى استقلال المكسيك، حيث انتصرت في 5 مايو من عام 1862 على القوات الفرنسية رغم أنها كانت متفوقة عددًا وعدة، الأمر الذي رفع الروح المعنوية لدى القوات المكسيكية في هذه المعركة.





ويجرى الاحتفال بـ "سينكو دي مايو" في أماكن عديدة من المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية أيضا، فأصبح بمثابة مهرجان للاحتفال بالثقافة.



