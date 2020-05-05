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أخبار العالم

فيديو.. حريق هائل في برج سكني بالشارقة

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 09:05 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
قالت وسائل إعلام إماراتية، اليوم الثلاثاء، إن قوات الدفاع المدني بإمارة الشارقة تتعامل حاليا مع حريق برج سكني في بناية بمنطقة النهدة. 

ونشرت صحيفة "الإمارات اليوم" مقطع فيديو للحريق الذي يظهر ألسنة النيران وهي مشتعلة في البرج.

وأشارت إلى أن دفاع مدني الشارقة قام بالتعاون مع الشرطة بإخلاء سكان الأبراج والمباني المجاورة احترازيًا من انتشار  الحريق.

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