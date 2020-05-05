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توك شو

حسم الحلقة .. قصي خولى يتفوق على أحمد السقا في هذه اللعبة.. فيديو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 09:10 م
السقا وقصي
السقا وقصي
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عادل نصار

حقق الفنان قصى الخولي الفوز على الفنان أحمد السقا، وحسم الحلقة على حساب السقا، في برنامج «أغلب السقا»، المذاع عبر شاشة «أم بي سي مصر»، وقبل بداية حلقة اليوم الثلاثاء.

 

برنامج "أغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم.

 

وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية، بالإضافة إلى ذلك يوجد مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.

 

يُعرض برنامج "اغلب السقا" على MBC مصر يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 12:00 منتصف الليل.

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