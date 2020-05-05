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وزيرة الهجرة توضح خطة الحكومة لعودة العالقين بالخارج ..فيديو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:03 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
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إبراهيم القادري
قالت نبيلة مكرم  وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن الحكومة بذلت جهودا من أجل عودة المصريين العالقين في الخارج، ونجحت كما نجحت في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.


وأضافت وزيرة الهجرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع علي قناة "ten"، أن مصر نجحت اليوم في حل أزمة المصريين العالقين في الخارج والعالقين هم من سافروا بغرض الزيارة أو حضور الاجتماعات أو لغرض ثقافي أو علمي أو سياحي.


وأوضحت نبيلة مكرم ، أن العالقين ليس لهم سكن أو مصدر دخل وبالتالي تلقت وزارة الهجرة العديد من الاستغاثات والمناشدات والطلبات من هؤلاء العالقين حتى نعمل علي عودتهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية.


وتابعت وزيرة الهجرة، أن هناك لجنة شكلت برئاسة رئيس الوزراء لبحث كيفية حل هذه المشكلة وبعدها قمنا بعمل جميع الإجراءات التي تمكن هؤلاء المصريين من العودة مع أخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.


واستكملت نبيلة مكرم، أن الرئيس السيسي منذ بداية الأزمة، أكد أن المواطن على قائمة أولويات الدولة بغض النظر عن الخسائر، مؤكدة أن المواطن غالٍ على الدولة، وبالتالي "مش هنسيب حد في الخارج".

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