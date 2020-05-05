اعتماد مسابقة ليلة القدر لطلبة التربية الخاصة في سيناء

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وعقد عبد العزيز عطيه حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم ، اليوم الثلاثاء ، اجتماعا مع مديرى التعليم بالمديرية بجميع المراحل التعليمية المختلفة وادارة شئون الطلبةوالامتحانات، وبحضور جمزه رضوان مدير عام التعليم العام.وذلك لمناقشة آليات استلام الأبحاث من الطلاب في مختلف المدارس في مراكز المحافظة ، بمراحل التعليم الإبتدائي الاعدادي .وأكد على أهمية الإلتزام بقواعد الإمتحانات والتنبيه على مديرى المدارس على مستوى المحافظة بأهمية تنظيم استلام الأبحاث والتيسير على الطلاب وعلى أولياء الأمور .كد وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء على أهمية الالتزام بقواعد الإمتحانات والتنبيه على مديرى المدارس على مستوى المحافظة بأهمية تنظيم استلام الأبحاث والتيسير على الطلاب وعلى أولياء الأمور .اقراء ايضا..الاشتباه في إصابة فتاة بـ فيروس كورونا ببئر العبدhttps://www.elbalad.news/4309125