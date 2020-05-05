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تعليم

اعتماد مسابقة ليلة القدر لطلبة التربية الخاصة في سيناء

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:43 م
تعليم سيناء
تعليم سيناء
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احمد صالح
أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء اعتماد وزارة التربية والتعليم مسابقة ليلة القدر، والتى تنظمها إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم لطلبة مدارس التربية الخاصة على مستوى المحافظة.

وقالت الدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة، إن المسابقة ضمن أنشطة الإدارة، والتي تستهدف الطلبة لمشاركة فيها حيث سيتم تقدم لهم الجوائز.

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وعقد عبد العزيز عطيه حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم ، اليوم الثلاثاء ، اجتماعا مع مديرى التعليم بالمديرية بجميع المراحل التعليمية المختلفة وادارة شئون الطلبةوالامتحانات، وبحضور جمزه رضوان مدير عام التعليم العام.

وذلك لمناقشة آليات استلام الأبحاث من الطلاب في مختلف المدارس في مراكز المحافظة ، بمراحل التعليم الإبتدائي الاعدادي .

وأكد على أهمية الإلتزام بقواعد الإمتحانات والتنبيه على مديرى المدارس على مستوى المحافظة بأهمية تنظيم استلام الأبحاث والتيسير على الطلاب وعلى أولياء الأمور .

كد وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء على أهمية الالتزام بقواعد الإمتحانات والتنبيه على مديرى المدارس على مستوى المحافظة بأهمية تنظيم استلام الأبحاث والتيسير على الطلاب وعلى أولياء الأمور .  
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