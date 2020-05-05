5 نصائح مهمة تقدمها إدارة الوافدين لطلابها من أجل مذاكرة أفضل في رمضان

تقدم إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اهم النصائح لطلابها خلال شهر رمضان وخاصة أنه من الأوقات التي يكون من الصعب المذاكرة فيها.





ووجهت الإدارة النصائح للطلاب قائلة: "عشان دلوقتي وقت امتحانات وابحاث.. انك تذاكر في رمضان حاجة مش سهلة لناس كتير بس لو عرفت تنظم يومك هتنجز في مذاكرتك اكتر":





1- اول حاجه لازم تخلى بالك منها السوائل والاكل الصحي لأنه هيديك طاقة طول ساعات الصيام.





2- متنساش المياه لانها بتساعد على منع الاحساس الخمول والإرهاق بشكل كبير.





3- أفضل وقت للمذاكرة بعد الفطار بساعتين.





4-ممكن تذاكر بعد السحور مباشرة.





5- خلى بالك اختيارك للمكان اللي هتذاكر فيه مهم جدا عشان يساعدك على التركيز.





كانت الإدارة العامة للوافدين نشرت عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك تهنئة قالت فيها: "كل سنة وإنتم جميعا بخير... شهر رمضان الكريم أقرب، وإحنا منك بنقرب, عايزين نشوف مهاراتكم وإبداعتكم. صمم مجسم لفانوس رمضان تدخل بيه مسابقة أجمل فانوس رمضان، وعلي فكرة الفانوس الفايز هيكون هو أكتر فانوس حصل علي أعلي تصويت، كلم أهلك وإصحابك وخليهم يشاركو في التصويت".​





واستكملت: " تقدر تعرض تصميمك علي الصفحة والفانوس صاحب أعلي تصويت هيفوز معانا بجوائز عينية قيمة. أخر ميعاد لإرسال صور التصميمات هيكون 02/04 الساعة 2 ظ وأخر ميعاد للتصويت يوم 05/04 الساعة 2 ظ. خلي أصحابك وعائلتك كلهم يصوتوا لك وتكون إنت الفائز" .





وقالت الدكتورة رشا كمال رئيس إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الإدارة استعدت لرمضان بإطلاق مسابقة أجمل فانوس، والتي أعلنت عنها على مواقع التواصل الاجتماعي وكان التصويت لها من خلال متابعي الصفحة الطلاب، وذلك بهدف أن يشعر الطلاب بأجواء رمضان ولا يشعرون بغربة في ظل وجودهم في مصر.



