لا تهملوها.. 3 نصائح احرصوا عليها قبل حقن البلازما للوجه

قال الدكتور محمد عماد الدين استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، إن حقن البلازما في الوجة يمكن أن يساهم في تقليل

حجم المسامات الواسعة، و

والندوب الناتجة عن حب الشباب، والقضاء كذلك على آثار أشعة الشمس الضارة وتقليل حجم الهالات السوداء.

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