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مرأة

لا تهملوها.. 3 نصائح احرصوا عليها قبل حقن البلازما للوجه

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 11:34 م
نصائح احرصوا على
نصائح احرصوا على اتباعها قبل حقن البلازما للوجه
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آية التيجي
تجدد حقن البلازما خلايا الوجه وبث الحياة بها، حيث بشرة الأطفال التي تتميز بالنعومة والنضارة والإشراق، فهي من التقنيات التجميلية غير الجراحية التي يتم إجراؤها باستخدام بلازما الدم بهدف تجديد خلايا البشرة.

قال الدكتور محمد عماد الدين استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، إن حقن البلازما في الوجة يمكن أن يساهم في تقليل حجم المسامات الواسعة، وإخفاء التجاعيد والندوب الناتجة عن حب الشباب، والقضاء كذلك على آثار أشعة الشمس الضارة وتقليل حجم الهالات السوداء.

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وأضاف عماد الدين في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، أنه بعد التأكد من ملائمة حقن البلازما للمريض، ستكون هناك مجموعة من النصائح التي ينبغي اتباعها قبل الإجراء التجميلي وعلى رأسها، ما يلي:

1- عدم تناول الكافيين الذي يؤدي إلى تنبيه الجهاز العصبي.
2- الحرص على تناول أكثر من 8 أكواب من المياه بشكل يومي.
3- مراعاة تناول الخضراوات والابتعاد عن الأطعمة الضارة.

وأكد عماد الدين، أن حقن البلازما للوجه إجراء بسيط لا يستغرق أكثر من ساعة، بل يمكن أن يقل حسب حالة كل مريض على حدى، حيث يتم حقن البلازما المخلوطة بالفيتامينات في مناطق مختلفة من الوجه، ثم يتم التدليك بشكل جيد على البشرة.
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