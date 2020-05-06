حبس شخصين لحيازتهما كيلو فودو بالمرج

قررت نيابة المرج الجزئية، حبس شخصين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الفودو تزن 1 كيلو، قبل ترويجها على عملائهما بدائرة القسم.





وكان ضباط إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة قد تمكنوا من ضبط شخصين (لأحدهما معلومات جنائية مسجلة – مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج) حال تواجدهما بمنطقة سكنهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر الفودو "وزنت 1 كيلو جرام"، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول، سلاح أبيض "مطواة").





واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة تجارتهما والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما والسلاح الأبيض للدفاع عن نشاطهما الإجرامى.