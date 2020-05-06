رغم كورونا .. إنشاء وتطوير مدارس دمياط

أوضحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أنه وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على رفع كفاءة منظومة البنية التحتية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن ضرورة تنفيذ خطة الدولة لإصلاح المنظومة التعليمية والصحية، تشهد محافظة دمياط تحولات غير مسبوقة على كافة الأصعدة وإنجازات تتحقق على أرضها فى عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأكدت محافظ دمياط انضمام ما يقرب من 60 مشروعاً تم تنفيذهم خلال هذا العام بجميع القطاعات وذلك فى ضوء خطة المحافظة التنموية التى عزمت استكمالها وفقًا لاستراتيجية ورؤية مصر 2030 بإجمالى تكلفة يصل إلى ١.٧٩٨.٥٨١.١٩٤ جنيه.





كما نوهت إلى أنه تم إرجاء الافتتاحات للمشروعات التى كان من المقرر إطلاق إشارة البدء لها خلال عيد دمياط القومى نظرًا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد لمجابهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.





وأشارت إلى ان هناك مشروعات في قطاع التعليم ومنها:

1_أعمال الإحلال الكلى لمدرسة الشهيد محمود السلامونى الابتدائية بدمياط بعدد 14 فصلاً بتكلفة ٩.٠٨٥.٩٣٤ جنيه.





٢-أعمال الإحلال الجزئى لمدرسة الشهيد عمر الشاذلى الابتدائية بالزرقا بعدد 11 فصلاً بتكلفة ٥.٧٣٣.٠٣٢ جنيه.





٣-أعمال الإحلال الكلى لمدرسة عبد الحميد أبو صالحة الابتدائية بعزبة البرج بعدد 14 فصلاً بتكلفة ٩.٥٧٣.٨٩٠ جنيه





٤-أعمال الإحلال الكلى لمدرسة الإبراهيمية القبلية الإعدادية بكفر سعد بعدد 9 فصول بتكلفة ٩.٥٢٦.١٥٩ جنيه





٥-أعمال الإحلال الكلى لمدرسة العنانية الابتدائية رقم ٢ بدمياط بعدد ٢٤ فصلا وبتكلفة ١٠.٧٤٢.٠٩٣ جنيه





٦-أعمال توسعات مدرسة رأس البر الابتدائية بعدد ١١ فصلا وتكلفة ٦.٣١٦.٢٣٤ جنيه





٧-أعمال توسعات مدرسة الشيخ عبد المنعم الابتدائية بفارسكور بعدد ٢٠ فصلا بتكلفة ٨.٣٦٧.٦٤٢ جنيه





٨-إنشاء مدرسة كميلة الدعدع الابتدائية بالسرو بعدد ٢٤ فصلا بتكلفة ١٣.٠٠٦.١٠٤ جنيه





٩-أعمال الإحلال الكلى لمدرسة الزرقا الابتدائية المشتركة بالزرقا بعدد ٦ فصول بتكلفة ٦.٢٧٣.٩٣١ جنيه





١٠-أعمال الإحلال الكلى لمدرسة شرباص الابتدائية المشتركة رقم ١ بعدد ٨ فصول بتكلفة ٨.٣٠٢.٨٣٠ جنيه



