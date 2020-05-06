محاولات السيطرة على حريق محل زيوت البحر الأعظم بالجيزة.. فيديو

رصدت عدسة "صدى البلد" فيديو لحظات محاولة السيطرة على حريق بمحل زيوت في شارع البحر الأعظم بالجيزة.





فيما تجرى وحدات الحماية المدنية، بواسطة 40 سيارة إطفاء مجهودات لمحاولة السيطرة على الحريق الضخم .





وكانت تمكنت الأجهزة الامنية برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من السيطرة على حريق في محل زيوت بشارع البحر الأعظم.





وتلقت شرطة النجدة بلاغًا يفيد باشتعال النيران في محل زيوت بشارع البحر الأعظم.





وعلى الفور انتقلت وحدات الحماية المدنية برفقة الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث الجيزة الي موقع البلاغ وتمت السيطرة على الحريق واخماده وتبريده.





تحرّر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.



