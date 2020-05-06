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الإمارات تعلن عن علاج مبتكر لـ كورونا باستخدام الخلايا الجذعية.. فيديو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 02:17 ص
كورونا
كورونا
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البهي عمرو

قال الدكتور سيف درويش استشاري الصحة العامة في دبي، إن الإمارات أعلنت عن علاج مبتكر لـ كورونا باستخدام الخلايا الجذعية، موضحًا أن هذا العلاج داعم وليس شافيا.


وأضاف درويش ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى إم سي، المذاع على قناة أكسترا نيوز، تقديم الإعلامى رامى رضوان، أن فيروس كورونا حتى الآن لا يوجد له علاج والجميع يسعى للوصول لـ علاج.   


وأوضح  أن الخلايا التى توصلت لها دبي تدعم الجهاز المناعي، وتساعد الشخص بنسبة كبيرة فى الشفاء من الفيروس تصل لـ 85 %.


ولفت استشاري الصحة العامة في دبي إلى أن العلاج الذى تم التوصل له يحافظ على الرئة ويعدل الخلايا الجذعية للجهاز المناعي.


وأشار درويش إلى أن العلاج المبتكر تم تجربته على 73 حالة، وخلال أسبوع سينشر تقرير ودراسة عنه من بداية التجربة وحتى النهاية.


وتابع : هناك ثلاثة أنواع من الخلايا الجذعية  نوع يستخرج من الجنين والنوع الثانى يستخدم من مشيمة المرأة والحبل السري، ويتم استخدام خلايا جذعية من الشخص نفسه ولذلك لن يكون هناك أضرار.

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