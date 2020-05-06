في ذكرى ميلاد ماجدة الصباحي.. قصة حياتها المأساوية

يوافق اليوم الأربعاء 6 من مايو، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، في طنطا عام 1931، ورحلت عن عالمنا يوم 16 من يناير 2020 .

ولدت عفاف علي كامل أحمد عبد الرحمن الصبَّاحي، أو ماجدة الصباحي، في طنطا وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية، وكان أبوها يعمل موظفًا في وزارة المواصلات.





تعرضت ماجدة فى حياتها للعديد من الأزمات ولعل أبرزها طلاقها من الفنان إيهاب نافع رغم ارتباطها بقصة حب معه، إلا أن اختلاف طريقة تفكير كل منهما، عجلت سريعا بانفصالهما، بعد أن أنجبت منه ابنتها الوحيدة غادة، ولم تتزوج الفنانة الكبيرة بعد طلاقها منه، ليحظيا بعلاقة صداقة قوية.



