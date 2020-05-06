اكتشاف علاج يقضي نهائيًا على كورونا من خلايا حيوان اللاما..تفاصيل

نشرت وسائل الإعلام الأمريكية اليوم الأربعاء تفاصيل الكشف عن علاج جديد يقضي نهائيا على فيروس كورونا المستجد او كوفيد19 موجود فى خلايا حيوان اللاما.





وأفاد علماء أمريكيون وبلجيكيون أن الحيوان وينتر من فصيلة اللاما، يمكن أن يكون مفيدا في رحلة البحث عن علاج لمرض كوفيد-19 ، وذلك بعد أن حددوا جسيما صغيرا فيه يبدو أنه يقضي على فيروس كورونا الجديد.









ونشر العلماء من مركز فيب يو جنت البلجيكي للتكنولوجيا الحيوية الطبية وجامعة تكساس الأمريكية، في أوستن، بحثا يوم الثلاثاء في مجلة الخلية Cell وكانت اللاما وينتر في بلجيكا محور دراساتهم.





وبدأت المجموعة قبل 4 سنوات تبحث في الأجسام المضادة التي يمكنها أن توقف فيروسي سارس ، الذي انتشر في العام 2003، وميرس، الذي تفشى في العام 2012.









وقال رئيس القسم البلجيكي في الفريق المشترك كزافييه سيلينس: كان العمل مشروعا جانبيا في العام 2016 اعتقدنا أنه ربما كان مثيرا للاهتمام ثم جاء فيروس كورونا الجديد وأصبح المشروع أكثر حسما وأهمية.





وخلال السنوات السابقة، حقنت اللاما بنسخ من فيروسات السارس وميرس، وأخذت عينات من دمها لاحقا لدراسة التغيرات.









وتتميز حيوانات اللاما وأفراد عائلة الإبل بأن جهازها المناعي يحتوي على أجسام مضادة قياسية وأصغر حجما، الأمر الذي يتيح للعلماء العمل معها بسهولة أكبر.