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تعليم

شاهد.. طالب باق للإعادة ل عبدالغفار: عايزين المساواة مع المستجدين

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:55 ص
جزء من فيديو رسالة
جزء من فيديو رسالة الطالب
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عبد الله علي

وجه أحد الطلاب الباقون للإعادة رسالة مصورة فيديو، للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يشرح فيها الظلم الواقع عليهم كطلاب الفرصة الأخيرة والباقون للإعادة، حسب تعبيرية، ويطالب بأن يتم تقييمه بنظام الأبحاث مساواة مع زملائهم المستجدين.


وأضاف الطالب، أن قرار المجلس الأعلى للجامعات ذكر أن طلاب سنوات النقل سيتم تقييمهم بنظام الأبحاث بدلا من الامتحانات التحريرية والشفوية، ولم يستثني الطلاب الباقون للإعادة أو طلاب الفرصة الأخيرة.


وأشار الطالب، إلى أن تقيم الطلاب الراسبين في مواد الإعادة هو تقدير مقبول، متسائلا فما الفائدة من الاختبار بنظام الامتحان التحريري بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة.

وتابع أن عملية التعليم الإلكتروني لم توفر لنا كامل شرح المنهج بالصورة المطلوبة، مع استمرار جائحة كورونا فهذا يعني التضحية بصحتنا وحياتنا وحياة عائلتنا دون غيرنا.


واستكمل أن الطلاب المستجدين لهم فرصة ثانية في تقديم الأبحاث إذا كان غير مقبول الأول، ونحن لنا فرصة واحدة بل وقد تصبح الفرصة الأخيرة لنا في التعليم العالي وليس في فصل دراسي.

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