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أخبار البلد

الزراعة: تحصين أكثر من 400 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:01 م
تحصين أكثر من 400
تحصين أكثر من 400 ألف رأس ماشية
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شيماء مجدي
صرح د عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن مديريات الطب البيطرى في المحافظات تواصل تحصين المواشي ضد مرضى الحمى القلاعيه وحمى الوادى المتصدع وبلغ إجمالي ما تم تحصينه فى 22 محافظة حوالي 415736 حيوانا من المترددين على الوحدات البيطرية. 

وأضاف محمود أن ذلك يأتى لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض والحفاظ على مستويات المناعة العالية والتى تحققت من خلال الحملات القوميه المتتالية والتى ادت الى سيطرة وزارة الزراعة على هذين المرضيين.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لوقاية لوقاية جميع العاملين بالهيئة من فيروس كورونا .

والجدير بالذكر أنه ولأول مرة في مصر يتم السيطرة على مرضى الحمى القلاعية ولم يتم تسجيل أي حالة إصابة بالمرض خلال عام وذلك بفضل الجهود المتميزة التي يبذلها الأطباء البيطريين خلال حملات التحصين المستمرة طوال العام.
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