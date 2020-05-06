الزراعة: تحصين أكثر من 400 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع

صرح د عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن مديريات الطب البيطرى في المحافظات تواصل تحصين المواشي ضد مرضى الحمى القلاعيه وحمى الوادى المتصدع وبلغ إجمالي ما تم تحصينه فى 22 محافظة حوالي 415736 حيوانا من المترددين على الوحدات البيطرية.





وأضاف محمود أن ذلك يأتى لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض والحفاظ على مستويات المناعة العالية والتى تحققت من خلال الحملات القوميه المتتالية والتى ادت الى سيطرة وزارة الزراعة على هذين المرضيين.





وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لوقاية لوقاية جميع العاملين بالهيئة من فيروس كورونا .



