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تعليم

أستاذ جراحة قلب: تحويل الصيدلي إلى طبيب فكرة غريبة.. ولدينا فائض في الخريجين

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:23 م
الدكتور خالد سمير
الدكتور خالد سمير - أرشيفية
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عبد الله علي

قال الدكتور خالد سمير أستاذ جراحة القلب وأمين صندوق نقابة الأطباء سابقًا، إن فكرة تحويل الصيادلة إلى أطباء بشريين بعد دراسة معادلة للشهادة، هي فكرة غريبة، موضحا أن مكتب التنسيق يوزع الطلاب على الكليات، وكل كلية لها برنامج منفصل عن الثاني، فمن الصعب معادلة الشهادتين مع بعضهم.

وأضاف سمير، في تصريح لــ"صدى البلد"، أنه في العالم كله من الممكن أن تعادل شهادة معينة بعد التخرج بسنتين، لكن أكثر من ذلك يكون صعب، لافتًأ إلى أن  الصيدلى الذي يريد أن يكون طبيب بشري، عليه الالتحاق بمكتب التنسيق لدخول كلية الطب، ومن ثم دراسة ست سنوات بالكلية.

وأِشار أستاذ جراحة القلب وأمين صندوق نقابة الأطباء سابقًا، إلى أن مصر بها عدد زائد عن الحد في تخريج الصيادلة من الكليات زيادة عشر أضعاف عن ما تحتاج، مطالبا بغلق الكليات لمدة عشر سنوات لاستيعاب الخريجين.


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وتابع الدكتور خالد سمير، أن عدد خريجي كلية طب هو زيادة أيضا خمس أضعاف، موضحًأ أن المشكلة تكمن في عدم رغبتهم في الانضمام إلى وزارة الصحة، بسبب ضعف الرواتب والأجور، لافتا إلى أن وزارة الصحة لديها فائض من الأطباء في بعض التخصصات وعجز في التخصصات الأخرى، ويتجه الأطباء إلى المستشفيات الخاصة والسفر للخارج لتحسين دخلهم المعيشي.


ويذكر أن توجهت دعوة من الأكاديمية الطبية العسكرية، إلى الجهات الطبية في مصر، لمناقشة فكرة إجراء معادلة لخريجي كليات الصيدلة لإمكانية تحولهم إلى أطباء.

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