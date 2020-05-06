تعليم سوهاج: 21 ألفا و383 طالبا بالصف الأول الثانوي يؤدون امتحان الجغرافيا إلكترونيا

أفادت مديرية التربية والتعليم بسوهاج ، بان طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون اليوم امتحان مادة الجغرافيا الكترونيا من الساعة 12 حتني 3 عصرا.





وأوضح ماهر عبد الخالق، وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب يبلغ 21 ألفا و838 طالبا وطالبة " تعليم حكومي – خاص – فصول خدمات".





وأضاف أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تتابع يوميًا انتظام سير امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي، والتي انطلقت الأربعاء الماضي.







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واكد ماهر عبدالخالق أن غرفة عمليات المديرية على اتصال مستمر بجميع غرف العمليات في الإدارات التعليمية المختلفة والبالغ عددها 11 إدارة تعليمية، وهي بدورها متصلة بغرف عمليات المدارس الثانوية التابعة لها والتي تتواصل مع الطلاب الذين يؤدون امتحاناتهم بالمنازل.





واضاف أن طلاب المنازل يتم قبول الأبحاث منهم بدلا من الامتحانات بالنسبة لهم، لافتا الي ان عدد طلاب الصف الثاني الثانوي 18 ألفت و10 طلاب وطالبة وأن توقيت الامتحان المحدد لمحافظة سوهاج من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 3 عصرًا، حيث يتم دخول الطالب في أي وقت على الامتحان خلال تلك الفترة.