لسكان حارة علاء هندي بمنطي يستغيثون من انتشار القمامة والحشرات

أرسل القارئ محمد عادل والمقيم بمنطقة منطى بشبرا الخيمة محافظة القليوبية شكوى لخدمة "بين الناس" التي يقدمها موقع "صدي البلد"، تضرر فيها من تراكم القمامة أعلى منزل مهجور آيل للسقوط بحارة علاء هندى والمتفرع من شارع الإمام حسن منطى بشبرا الخيمة.





وقال عادل في شكواه : "نحن سكان حارة علاء هندي بمنطي نعاني من وجود منزل مهجور وقديم يتم إلقاء القمامة أمامة وبداخله حتى تكونت الحشرات وأتخذت الثعابين المكان مأوى لها".





وطالب المسؤولين بسرعة حل هذا المشكلة و رفع القمامة وتنظيف المكان رأفة باهالي المنطقة .





للتواصل مع مقدم الشكوى:01206262514





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