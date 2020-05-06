AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

زكاة الفطر من يجب عليهم إخراجها.. الأزهر للفتوى يجيب

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:19 م
زكاة الفطر
زكاة الفطر
Advertisements
عبد الرحمن محمد
هل أخرج زكاة الفطر وانا ارملة وباخد معاش.. سؤال ورد إلى البث المباشر للفتوى الذي يقدمه موقع «صدى البلد» عبر صفحته بـ «فيسبوك»، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للرد على أسئلة القُراء.

وقال الشيخ أحمد عبدالحليم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف أن زكاة الفطر واجبة على الكبير والصغير وتم تحديد الحد الأدنى لها بقيمة 15 جنيها للفرد الواحد حتى المولود الصغير عليه زكاة فطر يخرجها عنه والده 

وأضاف عبد الحليم أن من تجب عليهم إخراج زكاة الفطر هو كل شخص يملك قوت يومه وقوت أسرته يوم العيد.


متى تجب زكاة المال

 سؤال ورد إلى البث المباشر للفتوى الذي يقدمه موقع «صدى البلد» عبر صفحته بـ«فيسبوك»، بالتعاون مع مركزالأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للرد على أسئلة القراء.

أوضح الشيخ محمد العليمي عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى أن زكاة المال اذا بلغ النصاب 85 جرام ذهب وحال عليه الحول .

في سياق آخر، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى إن الأخذ بالأسباب عبادةٌ واجبةٌ، وسُنَّة كونية، وشريعة ربانية، يجب الأخذ بها، مع ضرورة اليقين في الله تعالىٰ، وعدم الاعتقاد بأن الأسباب تؤَثِّر بذاتها؛ قال تعالىٰ: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [النحل: ٩٧] ، وديننا هو دين التوكل لا التواكل، ودين العمل والأمل، لا التواني والكسل.

وأوضح مركز الأزهر عبر "فيسبوك": "طَبّق الأنبياء والصالحون هذه العبادة الواجبة، والتزموا بها، رغم أن الأنبياء مؤيدون من السماء، ورغم أن الله وعد الأولياء والصالحين بأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؛ فهذا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام يأمره ربه أن يصنع سفينة ليحمل فيها من كل زوجين اثنين، ويحمل فيها من آمن معه، فيستجيب لهذا الأمر ويصنعها؛ قال تعالىٰ: {فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ} [المؤمنون: ٢٧]

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مركز الأزهر للفتوى: الأخذ بالأسباب شريعة ربانية

هل الطلاق في شهر رمضان حرام؟.. الأزهر للفتوى يجيب

نجار مسلح وعليه ديون.. هل يجوز له الإفطار

حكم إفطار المصاب بجلطة أفقدته الإدراك معظم الوقت في نهار رمضان

الأزهر للفتوى: زيارة النساء للمقابر كل جمعة جائزة بشرط

كيفية حساب زكاة المال.. الأزهر للفتوى يجيب

ترشيحاتنا

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة

تعرف على اللاعب الذى يرفض الزمالك بيعه ولو بـ 100 مليون جنيه

أقوى منافسة لـ المرسيدس وBMW.. انطلاق سيارة أكورد في السوق المصري.. بمواصفات عالية

حازم إمام وسيف زاهر رفضا تكرار التجربة.. 3 أعضاء ينتظرون إلغاء بند الـ8 سنوات لخوض انتخابات الجبلاية

في ذكرى رحيل روحية خالد .. زوجها الثاني مستشرق بريطاني اخترق الإخوان

الديتول لا يقتل الفيروس.. نصائح هامة من نائب مدير مستشفى النجيلة للوقاية من كورونا

AdvertisementS

وزير التعليم: ندرس تقليص الأسبوع الدراسي لمدة يومين فقط مقابل مد ساعات الدراسة للخامسة مساء

قبل كشفه حقيقة فيروس كورونا.. اغتيال باحث صيني بطريقة غامضة

قرارات حكومية جديدة بشأن فيروس كورونا يعلنها رئيس الوزراء .. غدا

بعد تسجيل 17 ألف إصابة.. إسرائيل تعلن نهاية الموجة الأولى من كورونا

تأخير الحظر لـ 10 مساء وفتح المطاعم والكافيهات.. مقترحات النواب الجديدة لمواجهة كورونا

بعد إعلان وصولها مرحلة ذروة الوباء.. قطر تسجل 830 إصابة جديدة بـ كورونا

وزير التعليم: ٩٥٠ مليون جنيه تكلفة تأمين امتحانات الثانوية العامة في ٢٠ يوما

السعودية تؤخر أذان المغرب 3 دقائق.. لهذا السبب

خوفا من اللجوء للقضاء.. رامز جلال وإم بي سي يحاولان إرضاء فيفي عبده «فيديو»

بالتزامن مع ذكرى رحيله.. 10 صور لـ حفيد صالح سليم بعد التحول الجنسي

وزيرة الهجرة تفجر مفاجأة لكل المصريين العالقين في الخارج

بعد السعيد وفتحي وإكرامي.. بيراميدز يستهدف صيدا ثمينا جديدا من الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حيوية وحماية ..4 فوائد صحية لوضع الزبادي على الشعر قبل الشامبو

بالأحمر المطرز .. شمس الكويتية تشعل السوشيال ميديا

أقوى منافسة لـ المرسيدس وBMW.. انطلاق سيارة أكورد في السوق المصري.. بمواصفات عالية