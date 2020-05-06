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محافظات

فض 8 أسواق عشوائية في مركز ببا جنوب بني سويف

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:43 م
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
تفقد الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف في جولة له اليوم مركز ومدينة ببا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، في إطار جهود المحافظة لتنفيذ الخطة الشاملة للدولة لمجابهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

ورافق نائب المحافظ  كل من، اللواء حمدى يونس مساعد مدير الأمن والعميد أسامة يونس مأمور مركز شرطة ببا وهانى الجويلي رئيس المركز والرائد مصطفى أبو طالب رئيس المباحث ورجال المباحث وقوات الأمن.

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وحرص نائب المحافظ على التأكد من استمرار التزام المواطنين بمواعيد غلق المحال التجارية الواردة بقرار مجلس الوزراء الساعة الخامسة مساء وحظر التجوال بعد  الساعه التاسعه مساء.

وأمر نائب المحافظ بغلق وتشميع ورشة نجارة ومعرض ومخزن سيراميك بقرية طنسا وتم التحفظ على محتوياته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالإضافة الى تحرير عدد ٤٢ محضر كسر حظر لمواطنين خالفوا القانون أثناء وقت الحظر.

وناقش نائب المحافظ مع رئيس المدينة جهود الوحدة خلال اليوم ، حيث تم فض عدد ٨ سويقات عشوائية بمدينة ببا بشارع التحرير وشارع المستشفى وشارع الشباب  وكوبرى المحطه وشارع الشباب وشارع الطحاوية وقرية قمبش وسدس.

وتابع استمرار الرش والتعقيم بقرى نزلة الزاوية والجزيرة وبنى قاسم وغياضة وطنسا والشريف والسلطانى ، كما تم رش وتعقيم شوارع المدينه وهى شارع المستشفى وموقف صفط راشين وشارع التحرير وميدان المحطة وشارع الشباب وشارع بورسعيد.

وتم صيانة عدد ٧٧ كشاف بقرية قمبش وقرية بنى احمد وقرية هلية وصفط راشين بالإضافة إلى استكمال تجميل مدخل مدينة ببا البحرى بانوار الليد ، ومتابعة مشروع عمل سحاره أسفل الابراهيمية والسكه الحديد أمام قرية طحا البيشه وتكلفة المشروع حوالى عشرة مليون جنية ،  بالإضافة إلى متابعة  توصيل الغاز الطبيعي لمدينة ببا ووصول السيارات المحملة بالمواسير التى تستخدم فى الخط الرئيسى للمدينة. 

وجاري متابعة أعمال إنشاء موقف سيارات قرى الجنوب بمدينة ببا بتكلفة ٦٢٠ ألف جنية ، وتم عمل حملة نظافة بالمدينه شارع الشيخ ياسين وميدان الجامع الكبير والاسعاف وشارع المشروع وقرى  طنسا وسدس وهلية وصفط راشين.

واسفرت الحملة عن رفع عدد  ١٩٥ طن مخلفات وقمامة، وتم تنفيذ حملة اشغالات بالمدينه واسفرت عن رفع عدد ١٩٥ حالة اشغال طريق، مع استمرار العمل بالشارع وجارى متابعه تنفيذ قرارات الحظر العام بالمركز.
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