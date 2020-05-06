لليوم الثانى .. دمياط تسجل صفرا في إصابات كورونا

مضيفا أن المحافظة شهدت 33 حالة وفاة أكدت نتائج التحاليل إيجابية حالاتهم وان ارتفاع نسبة الوفاة جاءت نتيجة ان حالتهم الصحية متأخرة وأغلبهم كبار السن ويعانون من أمراض مزمنة.







وأكد طلحة أن هناك 106 حالة من أبناء دمياط يتلقون العلاج بمستشفيات ومراكز الحجر الصحى اغلبهم بمركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة والمدينة الشبابية برأس البر ، من بينهم 60 حالة سلبى للمرة الأولى وتنتظر التحاليل للمرة الثانية حتى تغادر بسلامة الله.









وطالب المواطنين بضرورة استكمال التزامهم بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا حتى يتم القضاء نهائيا على الفيروس داخل دمياط وتمر الازمة بسلام.