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محافظات

لليوم الثانى .. دمياط تسجل صفرا في إصابات كورونا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:55 م
لليوم الثانى.. دمياط
لليوم الثانى.. دمياط تسجل صفر في اصابات كورونا
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زينب الزغبي
اعلنت مديرية الصحة بدمياط أن محافظة دمياط ، لليوم الثانى على التوالى لم تسجل اى اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد .

ومن جانبه اكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بدمياط" لصدى البلد"  ان  اليوم هو اليوم الثانى على التوالى التى لم يسجل اى حالات اصابة بفيروس كورونا المستجد ، فامس واليوم دمياط بلا اصابات جديدة بفيروس كورونا حيث انه على مدار الاسبوعين الماضين شهدت المحافظة انخفاضا ملحوظا في عدد الاصابات.

موضحا انه تم  تعافى 180 مصابا بفيروس كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل وتعد المحافظة الأعلى فى نسب الشفاء على مستوى الجمهورية حيث وصلت نسبة الشفاء بدمياط الى 60 % من اجمالى عدد الاصابات منذ بدء الازمة.
 
 
واشار طلحة إن الأمور حاليا مطمئنة والوصع الصحى بدمياط مستقر للغاية ومع التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية التى أعلنتها الدولة سنستطيع الانتصار على كورونا حيث انه منذ بدء الازمة تم  أجراء 1800 تحليل PCR وهى الأعلى على مستوى الجمهورية بالمقارنة بنسبة عدد السكان.

 مضيفا أن المحافظة شهدت 33 حالة وفاة أكدت نتائج التحاليل إيجابية حالاتهم وان ارتفاع نسبة الوفاة جاءت نتيجة ان حالتهم الصحية متأخرة وأغلبهم كبار السن ويعانون من أمراض مزمنة.

وأكد طلحة أن هناك 106 حالة من أبناء دمياط يتلقون العلاج بمستشفيات ومراكز الحجر الصحى اغلبهم بمركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة والمدينة الشبابية برأس البر ، من بينهم 60 حالة سلبى للمرة الأولى وتنتظر التحاليل للمرة الثانية حتى تغادر بسلامة الله.


وطالب المواطنين بضرورة استكمال التزامهم بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا حتى يتم القضاء نهائيا على الفيروس داخل دمياط وتمر الازمة بسلام.

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