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برلمان

رئيس جامعة حلوان: تصنيع 25 ألف كمامة في الأسبوع

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:41 م
كمامات
كمامات
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فريدة محمد
كشف الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، عن تفاصيل جهود إنتاج الكمامات، موضحا أن الإنتاج يكفى المستشفى الجامعي فقط وأن هناك خط إنتاج بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية وبكميات تصل إلى 25 ألف كمامة فى الأسبوع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة و الموارنة، وشددت  النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ضرورة ضم كافة المراكز البحثية التى تعمل فى مصر تحت مظلة كيان واحد يتبع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، لافتة إلى أن البحث العلمى هو رأس الهرم ولابد من الاهتمام به خلال الفترة الحالية والفترات القادمة أيضا.

وسالت  النائبة ميرفت ألكسان عن إمكانية إتاحة الكمامات التى يتم إنتاجها فى المستشفيات الجامعية للجمهور، قائلة: "المستشفى الجامعى بطنطا خصصت خط إنتاج للكمامات، فهل من الممكن أن يتم طرح تلك الكمامات للجمهور لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين".
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