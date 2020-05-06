بـ جمبسوت جينز.. منى ممدوح تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

شاركت الفنانة منى ممدوح صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت عليها قائلة :"تحبو تسمعو ايه".
وتألقت منى ممدوح بإطلالة صيفية جديدة، مرتدية جمبسوت باللون الجينز الفاتح ونسقت معه تيشيرت مخططا ، وحذاء باللون الابيض لتكشف عن أناقتها.
وظهرت منى ممدوح بماكياج ناعم، ووضعت الألوان الترابية، واستخدمت النبيتى الغامق في الشفاه، مع رسم الحواجب ووضع الآيلاينر في العين.
وتركت منى ممدوح شعرها الأسود الحريري منسدلا بطريقة جذابة أعلى كتفيها لتخطف أنظار المتابعين.