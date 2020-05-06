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اقتصاد

الحرب تشتعل.. الصين تطالب أمريكا بعدم استخدام الرسوم الجمركية كسلاح بعد تهديد ترامب

الأربعاء 06/مايو/2020 - 08:00 م
وكالات
قالت وزارة الخارجية الصينية يوم الأربعاء إنه يجب عدم استخدام الرسوم الجمركية كسلاح، وذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي برسوم جمركية جديدة كإجراء عقابي ردا على طريقة تعامل بكين مع أزمة فيروس كورونا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ للصحفيين في إفادة صحفية يومية إن الرسوم الجمركية بشكل عام تضر بجميع الأطراف المعنية. 

وشددت على أن الولايات المتحدة يجب أن تتوقف عن إلقاء مسؤولياتها بشأن كوفيد-19 على الغير، وقالت إن الاتهامات بأن الصين نشرت الفيروس عن عمد لا أساس لها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد الأسبوع الماضي برسوم جمركية جديدة كإجراء عقابي ردا على طريقة تعامل بكين مع أزمة فيروس كورونا.
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