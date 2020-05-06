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محافظات

إجراءات احترازية صارمة للحد من تفشي فيروس كورونا في جنوب سيناء

الأربعاء 06/مايو/2020 - 05:59 م
تطهير ورش الاماكن
تطهير ورش الاماكن
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ايمن محمد
نجحت محافظة جنوب سيناء في منع تفشي فيروس كورونا المستجد بين مواطنيها  وخاصة بعد إعلان مديرية الصحة أمس شفاء معظم الحالات البالغ عددها ٢٥ مصاب من المصريين .

حيث تم شفاء ١٥ مصاب وخروجهم  وتحول ٩ حالات من  إيجابية لسلبية لفيروس كورونا من إجمالي ٢٥ حالة للمصريين بجنوب سيناء وبذلك تعتبر جنوب سيناء من المحافظة الأولى التي واجهت الفيروس ومنعت انتشاره بصورة كبيرة  واتخذت إجراءات وقائية واحترازية دقيقة منذ بداية الوباء في مارس الماضي .

حيث تم منع العاملين من السفر لمحافظاتهم إلا بعد حجر ١٤ يوما  وفرص حجر صحي  على أي فندق ومنشأة سياحية ظهرت بها حالات إيجابية  علاوة على شن حملات تطهير وتعقيم في كل المدن السياحية .

وقال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء  إن تم تنفيذ كل الإجراءات الوقائية  والاحترازية لمنع  تفشي وباء فيروس كورونا  علاوة علي حملات توعية  على كل  الوحدات الصحية والمستشفيات  علاوة على فحص  العاملين القادمين  من إجازات  بالمسح  الكامل  عند كمين عيون موسى  وكمين رأس محمد .

وأضاف  الدكتور أحمد حسانين مدير الطب الوقائي  ووكيل مديرية الصحة  إنه في حالة ظهور حالة مصابة كان يتم العزل الفوري  ورصد جميع المخالطين والكشف عليهم. وتطهير وتعقيم الأماكن  التي ترددوا عليها بأقصى سرعة  مشيرا إلى أن هناك فرق مكافحة ووقائية قامت بدورها على أكمل وجه .

وقد أصدرت محافظة جنوب سيناء قرارات سريعة  منذ بداية الوباء بمتابعة دقيقة من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء  بسرعة عزل ونقل الحالات المصابة  للإسماعيلية في مستشفى العزل .

علاوة على منع دخول وعودة العاملين بالسياحة حتى ١٠ مايو الجاري والكشف على القادمين من إجازاتهم .

وأشار ناصر تمام  أحد المتطوعين  في رش وتعقيم الشوارع والمباني  للوقاية من فيروس كورونا إن وعي الناس كان أفضل وتعاونوا والتزموا بالحظر والتعليمات  فكانت جنوب سيناء الأقل إصابات على مستوى محافظات مصر .

وأكد الدكتور محمد حسين  طبيب علي المعاش متطوع  في مكافحة الفيروس بدهب إن جميع  المواطنين تعاونوا في محاربة الفيروس واستجابوا  للإجراءات الوقائية والاحترازية .

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إجراءات احترازية صارمة للحد من تفشي فيروس كورونا في جنوب سيناء
إجراءات احترازية صارمة للحد من تفشي فيروس كورونا في جنوب سيناء
إجراءات احترازية صارمة للحد من تفشي فيروس كورونا في جنوب سيناء
إجراءات احترازية صارمة للحد من تفشي فيروس كورونا في جنوب سيناء
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