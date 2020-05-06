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اقتصاد

السيولة تتخطى مليار جنيه بالبورصة خلال تعاملات اليوم

الأربعاء 06/مايو/2020 - 06:08 م
صدى البلد
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محمد صبيح
سجلت كمية التداول على الأسهم المقيدة بالبورصة خلال تعاملات اليوم الأربعاء،  280.9 مليون سهم بقيمة تداول 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 25.8 ألف عملية لعدد 170 شركة.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهمًا مقيدة بالبورصة بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 10239 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" متساوي الأوزان بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 1569 نقطة.

وزاد  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 11942 نقطة، وزاد مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 3939 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 1198 نقطة.. وصعد مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 1118 نقطة.
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