السيولة تتخطى مليار جنيه بالبورصة خلال تعاملات اليوم

سجلت كمية التداول على الأسهم المقيدة بالبورصة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، 280.9 مليون سهم بقيمة تداول 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 25.8 ألف عملية لعدد 170 شركة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهمًا مقيدة بالبورصة بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 10239 نقطة.





وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" متساوي الأوزان بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 1569 نقطة.





وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 11942 نقطة، وزاد مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 3939 نقطة.