تتضمن 12 بندًا.. محافظ الإسكندرية يصدر خطة التشغيل الآمن للمنشآت الحكومية

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، خطة التشغيل الآمن للمنشآت الحكومية، التي تتضمن مجموعة من التدابير الاحترازية وإجراءات السلامة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وكلف المحافظ بتعميم نشر الخطة، وإلزام تطبيقها علي جميع المنشآت الحكومية التابعة للمحافظة، بما يحقق عودة العمل بكامل للقوة التشغيلية وسلامة جميع العاملين.





وشدد الشريف على جميع المنشآت التابعة للمحافظة، بالإلتزام الكامل بالتعليمات والتدابير الاحترازية الواردة بخطة التشغيل.





وحذر من أنه ستكون هناك محاسبة ومعاقبة فورية لأي تجاوز في عدم تطبيق تلك الإجراءات.





وأكد أنه سيتم إجراء مراجعة شاملة للتأكد من تطبيق كافة التدابير والإجراءات الوقائية المقررة من خلال فرق من مديرية الشئون الصحية.





وأوضح محافظ الإسكندرية أن التدابير والإجراءات الاحترازية التي جاءت بالخطة الخاصة بالمنشأة تشمل؛ رفع كفاءة البنية التحتية للمرافق، وتعقيم كامل للمنشآت الحكومية بشكل دوري.





ونوه إلى أن الإجراءات الخاصة بالقوة البشرية، تشمل ما يلي:





1- الإلتزام بقياس درجات حرارة جميع العاملين بشكل دوري عند الدخول لمقرات العمل.





2- توفير مطهرات وأدوات غسيل الأيدي بجميع أماكن العمل.





3- توزيع القناع الواقي والقفازات على الموظفين وإلزامهم بإرتدائها.





4- التأكيد على تجنب التجمعات لعدد كبير من الأشخاص.





5- زيادة المسافة بين مكاتب الموظفين مع الاهتمام بالتهوية الجيدة.





6- زيادة المسافة بين الموظفين والعملاء (المثالية 2 متر).





7- عزل أي موظف يشعر بأعراض تنفسية، وتوجيهه للكشف الطبي.





8- منح أي موظف تثبت ارتفاع درجة حرارته، إجازة لمدة 14 يوما بالمنزل.





9- زيادة الوعي حول فيروس كورونا من خلال التواصل مع الموظفين.





وأشار إلى أن الإجراءات الاحترازية الخاصة بوسائل نقل الموظفين تشمل:





1- تعقيم الباصات والسيارات الخاصة بنقل الموظفين.





2- إلزام الجميع بارتداء القناع الواقي والقفازات.





3- اتباع التخلص من وسائل الوقاية بطريقة آمنة.