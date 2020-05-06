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هل يجوز استبدال إطعام المسكين بمنح المال؟.. المفتى يجيب | فيديو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 06:13 م
الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية
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البهى عمرو

رد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، على سؤال "هل يجوز استبدال إطعام المسكين بإعطاء المال ليكون بديل عن كفارة الصيام؟".


وقال شوقي علام مفتي الديار المصرية إن زكاة الفطر وفدية من يفطر فى نهار رمضان بسبب عذر يستحب أن تكون النقود هى الوسيلة البديلة عن الأكل أو الحبوب.


وأضاف مفتي الديار المصرية خلال حواره ببرنامج "  نور النبي" المذاع على " قناة صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن الأموال هى الأسرع فى قضاء حوائج المواطنين.


وأوضح المفتي، أن البيئة فى الفترة الحالية تغيرت عن الماضى ، مؤكدا أن العلماء يفضلون توزيع المال عن الأكل.


كما رد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، على سؤال " ما تعليقك على منع بعض الأشخاص فى دفن مواطن مات بفيروس كورونا".


وقال شوقي علام مفتي الديار المصرية إن دفن الانسان يعتبر من حقوقه الواجبة علينا و تكليف الدفن للجميع، موضحًا أن طريقة دفن الأنسان لأخيه الأنسان جاءت عندما بعث الله غرابًا وقام بدفن غراب.


وأضاف مفتي الديار المصرية، أن الله أكرم بنى آدم والدفن حق انسانى بصرف النظر عن المعتقدات و الدين.


وأوضح المفتي، أنه لايجوز أن نقف عقبة أمام دفن أى إنسان، خصوصا وان وزارة الصحة أكدت أنهم يتعاملون مع متوفى كورونا بمعايير علمية و عالمية راقية.


ولفت مفتي الديار المصرية ، إلى أن عدوى كورونا لا تنقل من المتوفى سواء كان فى الغسل  أو فى الدفن، مؤكدا أن ما قام به بعض الأشخاص من منع دفن أخر يعتبر جهل.

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