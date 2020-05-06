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إيرادات قناة السويس تهزم كورونا وترتفع ملياري دولار.. فيديو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:46 م
قناة السويس
قناة السويس
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أسامة علي

كشف المهندس جورج صفوت المتحدث الرسمي باسم هيئة قناة السويس أسباب ارتفاع أرباح الهيئة خلال الـ 4 اشهر الماضية لما يقرب من مليارى دولار.

وأوضح صفوت خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "مال وأعمال" المذاع عبر فضائية :"اكسترا نيوز"، أن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع وجهه خلال ديسمبر  الماضى منذ بدء جائحة كورونا بدراسة كافة السيناريوهات المتوقعة للحد من التأثيرات السلبية  لـ كورونا على إيرادات الهيئة بالرغم من تأثر التجارة العالمية بسبب كورونا.

وتابع: استطاعت هيئة قناة السويس مواجهة التحديات بالشكل الأمثل، من خلال اتباعها سياسة تسويقية مرنة تهدف لجذب مزيد من الخطوط الملاحية والسفن لعبور القناة.

وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، صرح أول أمس الأثنين، بأن حركة الملاحة بالقناة منتظمة وتسير وفق المعدلات الطبيعية لأعداد وحمولات السفن العابرة للقناة ولم تتأثر حتى الآن بتداعيات ظهور فيروس كورونا المستجد.


وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس حققت خلال الثلث الأول من العام الميلادي 2020 زيادة قدرها 2% من حجم إيراداتها بالدولار حيث سجلت عائدات الهيئة مليار و907 مليون دولار مقارنة بـ مليار و869 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بفارق 38 مليون دولار.

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