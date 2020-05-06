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فن

شاهد.. محمد رمضان ينشر تعليق رامز جلال على صورته

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:45 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام -ندى فكرى
شارك الفنان محمد رمضان جمهوره عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بفيديو من برنامج رامز مجنون رسمي.

وظهر في الفيديو، تعليق رامز جلال المضحك، على صورة محمد رمضان في برنامجه.

وتفاعل مع الفيديو عدد من محبيه، حيث جاء تعليقات بعضهم، ما بين: "بنحبك يا نمبر وان.. رامز مسخرة".

وكان آخر مسلسلات محمد رمضان "زلزال" فى شهر رمضان الماضى، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سنيرجي.

"زلزال" من بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائى مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان.

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