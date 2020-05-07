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تعليم

طلاب الصف الثاني الثانوي يمتحنون اللغة الأجنبية الثانية إلكترونياً من المنازل.. اليوم

الخميس 07/مايو/2020 - 01:01 ص
امتحانات الصف الثاني
امتحانات الصف الثاني الثانوي
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ياســـمين بدوي
يؤدي اليوم الخميس الموافق 7 مايو 2020 ، طلاب الصف الثاني الثانوي، امتحان مادة اللغة الاجنبية الثانية ، وقد حددت وزارة التربية والتعليم لهذا الامتحان مدة ساعتين فقط لحل أسئلته.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.

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ويتمثل جدول الفترات الزمنية المحددة للدخول على منصة الامتحان لأداء الاختبار حسب المحافظة فيما يلي:

المجموعة الأولى - يدخل طلابها على منصة الامتحان في الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرًا ، وتشمل محافظات :

القاهرة
الجيزة
الإسكندرية
أسيوط
كفر الشيخ
قنا
الفيوم
دمياط
الإسماعيلية
أسوان
بورسعيد
شمال سيناء
الوادي الجديد
جنوب سيناء

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أما المجموعة الثانية - يدخل طلابها على منصة الامتحان في الفترة ما بين الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٣ عصرًا ، وتشمل محافظات :

الشرقية
الدقهلية
القليوبية
الغربية
المنوفية
البحيرة
المنيا
سوهاج
بني سويف
الأقصر
السويس
البحر الأحمر
مطروح

ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) ، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط التالي: https://thaneduone.emis.gov.eg/attend-complain
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