طلاب الصف الثاني الثانوي يمتحنون اللغة الأجنبية الثانية إلكترونياً من المنازل.. اليوم

يؤدي اليوم الخميس الموافق 7 مايو 2020 ، طلاب الصف الثاني الثانوي، امتحان مادة اللغة الاجنبية الثانية ، وقد حددت وزارة التربية والتعليم لهذا الامتحان مدة ساعتين فقط لحل أسئلته.
ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) ، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط التالي: https://thaneduone.emis.gov.eg/attend-complain