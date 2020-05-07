محمد عبد الفضيل شوشة: سيناء ستكون سلة الغذاء الرئيسية لمصر بالكامل.. فيديو

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن التنمية طريق الأمن في الدولة، والرئيس السيسى يولي أهمية كبيرة لتنمية سيناء.





وأضاف محافظ شمال سيناء، أثناء مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على "قناة صدى البلد"، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن المواطن في الماضي كان يعانى من صعوبة الحصول على المياه؛ لأن حفر البئر كان يتكلف إنفاق الملايين.





وأوضح محافظ شمال سيناء، أن المياه أصبحت الآن متوفرة، ولا أحد يعانى من الحصول على المياه عبر ترعة السلام، ومحطة معالجة بحر البقر لتنمية سيناء.





ولفت إلى أن المياه تكفى لزراعة مليون فدان، وهناك لجان من كبار وزارة الزراعة يعملون ويحللون التربة، مؤكدا "مستمرون ليوم 22 - 5 في دراسة التربة".





وأوضح أن اللجان تعمل فى سيناء بالكامل، ونحن فى عهد جديد لأهالى شمال سيناء، كما أنه خلال شهرين بعد 22 - 5 سيكون هناك تحديد لأنواع الزراعات التى تتم فى سيناء، وستكون سيناء سلة الغذاء الرئيسية لمصر بالكامل.





ووجه المحافظ دعوة لبرنامج على مسئوليتى لمتابعة نشاط الحصاد للقمح و الشعير الذى تم فى العالم الماضي.





وتابع: أنه تمت زراعة 220 ألف فدان، لأن الأراضى كان يتم ريها عبر مياه الآبار، وكانت هناك زراعات معينة تتم زراعتها، ولكن بعد توفر مياه عذبة من ترعة السلام ومحطة معالجة بحر البقر لتنمية سيناء سيكون لنا فرصة لزراعة محاصيل جديدة.





وكشف عن أن الـ 600 ألف فدان الذين سينضمون سيكون بهم مساحة للقمح، وستتم زراعة بنجر السكر لأنه من المحاصيل الاستراتيجية.





وأوضح محافظ شمال سيناء، أننا نستهدف دخول 3 ونصف مليون مواطن للمشاركة فى التنمية المختلفة من الأهالى فى الوادى و الدلتا بـ سيناء، و الرئيس السيسي لا يقول سنعمل ولكن يقول تم العمل، و لدينا 18 تدمعًا بدويا فى شمال و جنوب سيناء.





وأشار إلى المواطن يحصل على منزل على مساحة 200 متر و المنزل يتماشى مع طبيعة المواطن الذى تربي عليها، وأن كل شخص كان سيحصل على 10 أفدنة ولكن بعد ذلك تم الاستقرار على إعطاء 5 أفدنة ومنزل لكل مواطن ليكون هناك عدد كبير من المواطنين.





وأكد محافظ شمال سيناء، الرئيس السيسي مهتم بالصناعة و مصانع الرخام، وكشف أن هناك منطقة صناعية اسمها بغداد وجميعها ستكون استثمارات تعدينية.





وتابع: حجم الشغل مفتوح فى الصناعة بسيناء، وأن المنطقة الصناعية على مساحة 650 ألف فدان، وأن الثروة الصناعية تشجع الأموال على الاستثمار فى سيناء.





وكشف عن أن أجود أنوع الملح بالعالم موجودة فى سيناء، وسيكون هناك منطقة لتعبئة الصناعات الغذائية، و شمال سيناء تعتبر ثالث المحافظات فى تربية الدواجن.





مطار العريش يعتبر مصدر رئيسي لمدينة العريش، وتم عمل الصور للمطار و هو الآن مؤمن بنسبة 100%، وأن مطار العريش لن يصدر قرار بتشغيله وسيكون مطار دولى.





و المطار مصنف مطار دولى لأنه كان يستقبل جميع الطائرات، وسيتم تحويل ميناء العريش أيضًا لـ دولى و كيناء العريش سيكون طفرة كبيرة ويسهم فى استيعاب العمالة بشمال سيناء.





ولفت محافظ شمال سيناء، إلى أنه يغضب عندما ينظر لاى بطاقة ويكون مكتوب فيها لا يعمل، وأكد أن أبناء سيناء بالكامل يجب أن تعمل فى المشاريع ويكون هناك وظيفة لكل مواطن.





وأوضج محافظ شمال سيناء، أن المشروعات القومية التى تنفذها الدولة بشمال سيناء لتوفير فرص العمل للأهالى، أنه تم العمل فى المشاريع بسيناء وهناك مشاريع يتم العمل فيها من عام 96.





وأكد محافظ شمال سيناء، أن هناك حوافز تعطي للمستثمر القادم، و الدكتور مدبولى منذ ثلاث أشهر اصدر قرارات تخفيزية للمستثمرين منها الإعفاء الجمركى للمعدات حال دخولها البلاد لـ الاستثمار فى سيناء و هناك إعفاء من الضرائب لمدة.





وأوضح: لابد من مشاركة القطاع الخاص بنسبة 40 % فى تنمية سيناء، وأكد أن الدولة هى قاطرة التنمية، وأن استثمارات الدولة فى تنمية سيناء عبارة عن بنية أساسية من مياه وكهرباء و كباري.



وتابع: أن شمال سيناء ظهر بها حالة من أسبوع وبعد عمل التحاليل مرتين جاءت سلبية و أن هذه الحالة كانت لـ سيدة وستعود لمنزلها غدًا وكشف أن السبب فى عدم ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا بالمحافظة هو التزام المواطنين بالتعليمات، والمحافظة ملتزمة بقرار حظر التجوال.





وأكد المحافظ فى نهاية حديثه أن أسعار الخضروات و السلع بالمحافظة تعتبر أرخص الأسعار بالمحافظات.