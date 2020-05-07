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رياضة

نجم المنتخب يكشف شرط الإسماعيلي الوحيد لبيع باهر المحمدي لـ الأهلي

الخميس 07/مايو/2020 - 02:08 ص
باهر المحمدي لاعب
باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي
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ياسمين تيسير
أكد أسامة خليل نجم الاسماعيلي والمنتخب الوطني السابق، أنه يرفض تمامًا بيع فريق الإسماعيلي اللاعب باهر المحمد للأهلي هذا الموسم من دون العثور على بديل.

وأضاف خليل، في تصريحات متلفزة عبر برنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق، أن الإسماعيلي لابد من أن يُحافظ على نجومه؛ للمنافسة على الألقاب والبطولات خاصة أنه استغنى عن نجوم خلال السنوات الماضية، ولا يجد البديل المناسب لتحقيق البطولات.

وتابع "إذا قرر الإسماعيلي بيع باهر المحمد للأهلي لابد وأن يكون هناك بديل قوي لتعويض رحيله؛ لأنه على مدار السنوات الماضية تخلت الإدارة عن أهم اللاعبين للأندية المنافسة من دون العثور على صفقات قوية يستطيع من خلالها تحقيق البطولات".

وأضاف أن أزمة النادي دائمًا تتمثل في عدم اختيار اللاعبين والمدربين ذوي الإمكانيات الفنية العالية التي تُضيف للفريق.

وأضاف أنه لابد وأن تخوض إدارة الإسماعيلي في التعاقدات القوية سواء مع اللاعبين أو المدربين وعدم الاعتماد الكُلي على قطاع الناشئين؛ من أجل عودة المنافسة على جميع البطولات.

وتابع أن الفريق دائمًا ما يتخلى عن نجومه لصالح الأهلي والزمالك وعدم إيجاد البديل المناسب الذي يُمثل إضافة إلى الفريق ويساعد على تحقيق البطولات.

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