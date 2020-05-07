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فن

حضن التكفيري بالحزام الناسف.. مخرج مسلسل الاختيار يعلق على بطولة الشهيد أيمن شويقة

الخميس 07/مايو/2020 - 12:02 ص
ايمن شويقه
ايمن شويقه
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مصطفى كرم

أشاد بيتر ميمي، مخرج مسلسل "الاختيار"، ببطولة الشهيد "أيمن شويقة"، الذي ضحى بنفسه؛ من أجل الجنود أثناء حربهم على الإرهاب في سيناء وتم تجسيد بطولته عبر المسلسل.



وغرد بيتر ميمي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "‏‏البطل أيمن شويقة حضن التكفيري بالحزام الناسف، وأنقذ اخواته وزيه الشحات شتا وحسام جمعة وغيرهم، كل دول العسكرى ياسر ‎#مارد_سينا ‎#الاختيار". 


ويقوم الفنان أمير كرارة، بتجسيد شخصية الشهيد البطل أحمد المنسي في مسلسل "الاختيار" الذي سيتم عرضه في شهر رمضان، بعد نجاح الثنائي "كرارة وميمي" في التعاون المشترك فيما بينهما خلال الفترة الماضية.


وتدور أحداث المسلسل حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.


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