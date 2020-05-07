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أخبار العالم

سفير مصر بالكويت: تسيير رحلة استثنائية الأسبوع المقبل بدلا من الملغاة آخر مارس

الخميس 07/مايو/2020 - 12:31 ص
رحلات مصر للطيران
رحلات مصر للطيران لعودة المصريين العالقين
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أ ش أ
كشف سفير مصر لدى الكويت طارق القوني عن أنه يجرى حاليا الإعداد لتسيير رحلة بديلة لرحلة "مصر للطيران" الاستثنائية المؤجلة منذ يوم 31 مارس الماضي.


وأوضح "القوني"، في تصريح صحفي أمس، الأربعاء، أنه من المنتظر أن تقلع الرحلة الجديدة مطلع الأسبوع المقبل.


وطالب السفير، المسافرين على الرحلة المؤجلة، بالتواصل مع مكتب "مصر للطيران" لدى الإعلان عن موعد الرحلة البديلة؛ لتعديل تذاكر السفر، وذلك دون رسوم تغيير.


وتابع "على المسافرين على الرحلة المؤجلة وإتمام الإجراءات ذات الصلة بالحجر الصحي على نفقتهم الخاصة، في حالة اختيار الحجر بأحد فنادق القاهرة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الحجر الصحي متاح كذلك لمن يرغب في المدن الجامعية، على نفقة الدولة".

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