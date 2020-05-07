الأزهر يدعم المواهب بفيديو لـ أنشودة دينية عبر اليوتيوب

أصدر مكتب الأزهر لدعم الإبتكار وريادة الأعمال بمشيخة الأزهر بالتعاون مع قطاع المعاهد الأزهرية، أول فيديو لدعم المواهب الطلابية في مجال الإنشاد الديني.





وتضمن الفيديو، أنشودة الصلاة على النبي (ص) أول إنشودة أزهرية لدعم أبناء الأزهر الموهوبين في مجال الإنشاد الديني.





شارك في الأنشودة، الشيخ حسام الأجاوي، معلم شرعي منطقة الدقهلية الأزهرية، مبتهل بالإذاعة والتليفزيون، والطالبة الزهراء لايق حلمي قنديل، الطالبة بالصف الثاني الثانوي، منطقة كفرالشيخ الأزهرية.





وتم رفع الفيديو على يوتيوب وحاز على إعجاب الكثير من الطلاب والأساتذة والعاملين في الأزهر وكذلك الجمهور.



