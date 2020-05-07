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فن

عاصم مستني رأيكم في المسلسل.. حمدى المرغنى في ظهور جديد على إنستجرام.. شاهد

الخميس 07/مايو/2020 - 09:52 ص
حمدى المرغنى
حمدى المرغنى
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سيد احمد
نشر الفنان حمدى الفرغنى صورة له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق حمدى المرغنى قائلا: "فلانتينو #عاصم مستني رأيكم في المسلسل".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير، وجاءت التعليقات كالآتى:

ضحكتنى - اكتر من رائع - حلقة نارر 

الجدير بالذكر أن مسلسل "فلانتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبدالعزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، حمدى الميرغنى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو.

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