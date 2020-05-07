أفضل صدقة جارية للمتوفي.. الأزهر يوضح

ما أفضل صدقة جارية للمتوفي؟ .. سؤال ورد إلى البث المباشر للفتوى الذي يقدمه موقع «صدى البلد» عبر صفحته بـ «فيسبوك»، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للرد على أسئلة القُراء. .. سؤال ورد إلى البث المباشر للفتوى الذي يقدمه موقع «صدى البلد» عبر صفحته بـ «فيسبوك»، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للرد على أسئلة القُراء.





وقال الشيخ أحمد عبد الحليم عضو مركز الأزهر للفتوى إن الصدقة الجارية من أفضل الأعمال للمتوفي، حيث يصل ثوابها إليه باتفاق الفقهاء.





وأضاف عبد الحليم أن أفضل صدقة جارية تكون حسب احتياج الفقير ومتطلباته إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نصح الصحابي سعد بن عبادة عنما سأله عن أفضل صدقة جارية لأمه المتوفية، بأن يكون لماء فحفر سعد لأمه بئرا وقال: "هذا لأم سعد".





هل يصح أن أصلى العشاء قبل الفجر؟





سؤال ورد إلى البث المباشر للفتوى الذي يقدمه موقع «صدى البلد» عبر صفحته بـ «فيسبوك»، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للرد على أسئلة القُراء.





وقال الشيخ أحمد عبدالحليم عضو مركز الأزهر للفتوى، لا حرج أن تصلى العشاء قبل الفجر، طالما أن وقت الفجر لم يدخل.





ما هو آخر وقت لأداء صلاة العشاء.. سؤال ورد الى صفحة دار الإفتاء الرسمية، وأجاب الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى قائلا: إن وقت العشاء ممتد حتى قبل دخول وقت صلاة الفجر بمقدار يسمح بأداء أربع ركعات وفي هذه الحالة ليس عليك إثم، أما إذا أديت ركعة واحدة من صلاة العشاء وأذن الفجر وأنت تصلي فعليك إثم ويجب عليك الاستغفار والتوبة وعدم تكرار ذلك.





وأضاف أمين الفتوى يجب أداء الصلاة في وقتها قدر المستطاع لعظم فضلها، والحرص على عدم خروج وقتها.



