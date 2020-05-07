الكنيست يصادق على حكومة تناوب بين نتنياهو وجانتس بـ 72 صوتا

صادقت الهيئة العامة للكنيست صباح اليوم الخميس بالقراءة الثانية والثالثة على قانون التناوب بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس حزب "كاحوال لافان" بيني جانتس، ما سيتيح إقامة حكومة إسرائيلية جديدة تأتي بعد ثلاث عمليات انتخابية في غضون عام.





وصوتت الهيئة العامة على مشروع القانون الأساس: الحكومة- التناوب (التعديل رقم 8 والأمر المؤقت) بأغلبية 72 مؤيدًا مقابل 36 معارضًا.





وسيقوم أعضاء الكنيست بتقديم توصياتهم إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بتوكيل نتنياهو مهمة تشكيل الحكومة القادمة، وبدأ صباح اليوم "كاحوال لافان" بجمع تواقيع أعضاءه للموافقة على تكليف نتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة، ورغم انتقادات المحكمة العليا، قرر الجانبان أن مدة استمرار الحكومة 4 سنوات وليست 3، كما اتفق سابقا.





وأجرى الليلة في اللجنة الخاصة لمشروع تعديل قانون أساس الحكومة، نقاش حول تمديد فترة هذه الحكومة إلى أربع سنوات، وفي حال جرى التمديد، فان في أول عام ونصف سيتولى نتنياهو رئاسة الحكومة، وبعده في الفترة الثانية يتولى جانتس رئاسة الحكومة مدة عام ونصف، وبعدها مجددا يتولى نتنياهو تسعة أشهر، ويليه جانتس مع 9 أشهر أخرى.





فكرة تقسيم الفترة بين نتنياهو وجانتس بالتناوب تهدف إلى منح الثقة والأمان لجانتس بأن تتحقق فترته بالفعل، لأن نتنياهو يمتلك فترة جديدة بعد انتهاء مدة جانتس أيضا هذه العملية تساعد نتنياهو أن منعته المحكمة أن يكون رئيس حكومة بديل، هو يعرف أن لديه فترة أخرى.