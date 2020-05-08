طبيب متعافى من كورونا يروي أصعب لحظات العلاج.. ويصف الجيش الأبيض بالمقاتلين

الحمد لله الذي أتم شفائي على خير بصراحة الإصابة بفيروس كورونا صعبة جدا نفسيا .. بهذه الكلمات بدأ الدكتور محمد مصبح طبيب بمستشفى بنها الجامعي والذي تعافى من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال مصبح إن أيام العلاج والعزل داخل المستشفى أيام صعبة جدا ولكن مرت على خير مشيرا إلى أنه شعر بأعراض المرض خلال تأدية واجبه لعلاج المرضى بمستشفيات جامعة بنها مشيرا إلى أنه فور إبلاغه بإيجابية العينة الخاصة به تم التوجه لمستشفى العزل الصحي بقها.

وأضاف أنه منذ شعوره بالتعب وظهور أعراض الإصابة قام بعزل نفسه ولم يلمس أو يتعامل مع الذين يعيشون معه في نفس المنزل خوفا عليهم من العدوى موجها الشكر لكل من وقف بجانبه في هذه المحنة خاصة طاقم مستشفى قها "لم يبخلوا بأي جهد في علاجي أنا وزملائي المصابين.

ووجه الدكتور مصبح طبيب رسالة شكر وتقدير لكل من سانده ووقف بجواره في محنته معبرا عن خالص امتنانه وتقديره لفريق العمل من الأطباء والتمريض والعاملين بمستشفى العزل بقها واصفا إياهم بالمقاتلين الحقيقيين وتابع قائلا "بصراحة الإصابة بالفيروس صعبة جدا نفسيا والتمريض كانوا بيعملوا كل حاجه حتى يخرجوا أي واحد من المرضى من حالته النفسية الصعبة.

من ناحية أخرى وزعت مستشفى قها للعزل الصحي لمرضى فيروس كورونا شهادات تقدير على أعضاء الفريق الطبي الثالث قبل انتهاء فترة خدمته، والتي من المقرر أن تنتهي غدا الجمعة على أن يتسلم المهمة فريق آخر.

ووجهت إدارة المستشفى الشكر لأعضاء الفريق الطبي علي ما بذلوه من جهد طيلة الأيام الماضية في رعاية المرضى.