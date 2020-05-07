إزالة 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية في سوهاج

ووجه محافظ سوهاج، بتطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخري.





وأوضح محافظ سوهاج أنه الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا نفذت 4 حالات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بقرية الجبيرات، غرب طهطا على مساحة 4 قراريط





، مشيرا إلى مصادرة 2000 من البلوك الأبيض بمركز المراغة قبل البدء بالبناء على أرض زراعية .





وقال أن مركز ومدينة البلينا قام بإزالة 3 حالات للحفاظ على الأراضي الزراعية منها إزالة حالتين تعدي بقرية بر خيل على مساحة 4 قراريط، وإزالة حالة بمساحة 100 متر مخالفة شروط البناء .