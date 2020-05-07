الأزمة ليست في عدد ساعات الحظر.. رئيس الوزراء يكشف التحدي الأخطر بشأن كورونا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن هناك مطالبات كثيرة جاءت إلى الحكومة بشأن تشديد الإجراءات الاحترازية وزيادة ساعات حظر التجول لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا.
وقال مدبولي إن الأزمة ليست في عدد ساعات الحظر أو مدته، ولكن في سلوك المواطنين في الفترة المسموح فيها بالتجول، حيث إن وعي المواطن هو العامل الأساسي والتحدي الحقيقي والأخطر لعبور تلك الأزمة.
وأضاف أن الالتزام من جانب المواطنين بالإجراءات الوقائية في التجمعات أمر مهم وضروري، وذلك من خلال الوقاية وارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات الآمنة.
وكان رئيس الوزراء أعلن في 23 أبريل الماضي تخفيف الحظر ليبدأ من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالي، اعتبارا من الجمعة 24 أبريل، مع السماح للمراكز التجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يوما الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء، لفتح المجال أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم الأساسية، مع الاستمرار في تخفيض أعداد العاملين في أجهزة الدولة وشركات قطاع العام والاعمال لمدة اسبوعين لتخفيف الضغط على المرافق.