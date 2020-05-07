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أخبار البلد

الأزمة ليست في عدد ساعات الحظر.. رئيس الوزراء يكشف التحدي الأخطر بشأن كورونا

الخميس 07/مايو/2020 - 02:28 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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أحمد سالم
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن هناك مطالبات كثيرة جاءت إلى الحكومة بشأن تشديد الإجراءات الاحترازية وزيادة ساعات حظر التجول لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا.

وقال مدبولي إن الأزمة ليست في عدد ساعات الحظر أو مدته، ولكن في سلوك المواطنين في الفترة المسموح فيها بالتجول، حيث إن وعي المواطن هو العامل الأساسي والتحدي الحقيقي والأخطر لعبور تلك الأزمة.

وأضاف أن الالتزام من جانب المواطنين بالإجراءات الوقائية في التجمعات أمر مهم وضروري، وذلك من خلال الوقاية وارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات الآمنة.

وأوضح أن الدولة تكبدت أعباءً اقتصادية كبيرة وتحملتها خلال الشهرين الماضيين مثل باقي دول العالم.

وأشار مصطفى مدبولي، إلى أن ا"لحكومة حتى هذه اللحظة بذلت جهدًا حتى لا يتحمل المواطن أعباءً، وقدّمنا تسهيلات حتى لا تتأثر القطاعات المختلفة منها صرف منحة العمالة غير المنتظمة، وتأجيل سداد العديد من الموارد ومقابل الخدمات للتسهيل على المواطنين والوقوف بجانب القطاعات الاقتصادية".

وناقش اجتماع مجلس الوزراء، آخر مُستجدات فيروس كورونا، والموقف الحالي لمستشفيات العزل، من حيث التجهيزات، والإمكانات، والحالات الايجابية التي تقدم لها سبل العلاج، وأيضًا تطبيق القرارات والتدابير الاحترازية في مصر بشأن الفيروس المستجد.

كما ناقش الاجتماع الملامح الرئيسية لخطة الدولة لإجراء امتحانات شهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وبحث أيضًا الموقف التنفيذي في عدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها في المحافظات ونسبة التنفيذ في كل مشروع.

وكان رئيس الوزراء أعلن في 23 أبريل الماضي تخفيف الحظر ليبدأ من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالي، اعتبارا من  الجمعة 24 أبريل، مع السماح للمراكز التجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يوما الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء، لفتح المجال أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم الأساسية، مع الاستمرار في تخفيض أعداد العاملين في أجهزة الدولة وشركات قطاع العام والاعمال لمدة اسبوعين لتخفيف الضغط على المرافق. 
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