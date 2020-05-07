ننشر مختارات من كتاب رئيس جامعة القاهرة «كيف تكتب بحثا».. ووكيل الآثار يوضح موعد تسليم الأبحاث.. وطلاب السنوات النهائية يستغيثون بالرئيس لإلغاء الامتحانات

8 شروط مختارة من كتاب الدكتور الخشت "كيف تكتب بحثا"

وكيل كلية الآثار يوضح شروط كتابة البحث وموعد تسليمه



طلاب السنوات النهائية يستغيثون بالرئيس لإلغاء الامتحانات







شهر ويتم إسدال الستار على نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، الذي شهد ظروفا استثنائية تمر بها دول العالم ومصر من ضمنها، والتي علقت الدراسة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حيث أعلنت الكليات اليوم عن موضوعات الأبحاث البديلة للامتحانات لفرق النقل، وتقدم القيادات الجامعية النصح للطلاب في تقديم البحث.







وعلى الجانب الآخر، ينتظر طلاب الفرق النهائية موعد امتحاناتهم التحريرية الذي من المقرر أن يكون بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة، حسب قرارات المجلس الأعلى للجامعات، ويأتي ذلك تزامنا مع إعلان مجلس الوزراء اليوم، موقفها من تجديد تعليق الدراسية، وحظر التجول.





أعلن الدكتور محسن نجم الدين، وكيل شئون التعليم والطلاب بكلية الآثار جامعة القاهرة، عن تفاصيل كتابة البحث، البديلة عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لطلاب فرق النقل من الفرقة الأولى وحتى الثالثة.





وقال نجم، في تصريح لـ"صدى البلد"، إنه على الطالب أن يختار من بين الأبحاث المعلنة موضوعا بحثيا واحدا فقط للمقرر الواحد، حتى لو كان للمادة أكثر من أستاذ يقومون بتدريسها.







وأشار وكيل شئون التعليم والطلاب بكلية الآثار جامعة القاهرة، إلى أن من يقوم بعمل البحث من طالب واحد لخمسة طلاب بحد أقصى، على أن يتراوح عدد صفحات البحث بين 5 و11 صفحة حسب طبيعة البحث والتخصص والمستوى الدراسي الموجود فيه الطالب.









وأضاف أن البحث يجب أن يكتب بلغة المقرر على الكمبيوتر ويمكن أن يكتب بخط اليد في حالة الضرورة وفي كل الأحوال يحول إلى ملف PDF، كما يجب التنويه، أنه لابد للطالب عند عملية رفع أبحاثه، بأن يقوم برفعها على إيميلين، موضحا أنه شرط لقبول واستلام بحثه؛ إيميل أستاذ المادة وهو مكتوب أمام البحث الخاص به، والإيميل الخاص بالمادة، ويبدأ تسليم ورفع الأبحاث على الإيميلين المذكوريين، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 31 مايو المقبل، على أن يكون آخر موعد لرفع الأبحاث سيكون يوم الاثنين 15 يونيو المقبل، ولن تقبل أبحاث بعد هذا التاريخ.





وأوضح أنه لا يجوز عمل أبحاث في مواد التخلف، فمواد التخلف والباقين للإعادة، وطلاب الفصل البيني، سيعقد لهم امتحان تحريري، سوف يتم تحديده لاحقا.









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وكيل آثار القاهرة يعلن طريقة كتابة الأبحاث وموعد تسليمها



في السياق نفسه، تعرف على تفاصيل عمل البحث ويجب أن تتضمن ما يلي:



- صفحة عنوان البحث والبيانات الخاصة بالطالب والمقرر.



- صفحة عناصر أو فهرس البحث.



- صفحة مقدمة البحث ويشرح فيها الطالب الفكرة والهدف من البحث ومراحل تنفيذه والصعوبات التي واجهته.



- صفحات متن البحث أو موضوعة.



- صفحة نتائج البحث.



- صفحة المصادر والمراجع.



- وبتفصيل أكثر: الغلاف لابد أن تكون فيه إلى جانب اسم الجامعة وهي جامعة القاهرة اسم الكلية، كلية الآثار، ثم اسم المقرر والسنة الدراسية والفرقة الدراسية، ثم بيانات الطالب كاملة؛ بيانات الطلاب إذا كانوا أكثر من واحد كل طالب على حدة ودوره في البحث المجموعة.





-الصفحة الأولى: اسم الدكتور الرقم القومي للطالب ايميل الطالب أي تدون البيانات كاملة.





-الصفحة الثانية: فهرس الموضوعات: يكتب فيه العناصر مرتبة حسب ترتيب في السياق نفسه، تعرف على تفاصيل عمل البحث ويجب أن تتضمن ما يلي:- صفحة عنوان البحث والبيانات الخاصة بالطالب والمقرر.- صفحة عناصر أو فهرس البحث.- صفحة مقدمة البحث ويشرح فيها الطالب الفكرة والهدف من البحث ومراحل تنفيذه والصعوبات التي واجهته.- صفحات متن البحث أو موضوعة.- صفحة نتائج البحث.- صفحة المصادر والمراجع.- وبتفصيل أكثر: الغلاف لابد أن تكون فيه إلى جانب اسم الجامعة وهي جامعة القاهرة اسم الكلية، كلية الآثار، ثم اسم المقرر والسنة الدراسية والفرقة الدراسية، ثم بيانات الطالب كاملة؛ بيانات الطلاب إذا كانوا أكثر من واحد كل طالب على حدة ودوره في البحث المجموعة.-الصفحة الأولى: اسم الدكتور الرقم القومي للطالب ايميل الطالب أي تدون البيانات كاملة.-الصفحة الثانية: فهرس الموضوعات: يكتب فيه العناصر مرتبة حسب ترتيب

ورودها في المتن.



- الصفحة الثالثة: وهي مقدمة البحث وتكون كما يلي:



- فقرة أو أكثر عن التعريف بالموضوع ومضمونه.



- فقرة عن أهمية الموضوع.



- فقرة أو أكثر عن الهدف الأساسي للبحث والذي ينبع من عنوان الموضوع.



- فقرة أو أكثر عن منهج البحث.



- الصفحات بعد ذلك متن البحث وتتضمن بالشرح والتحليل موضوع البحث ويراعى الطالب ما يلي:



- أن يكون الطالب قد قرأ جيدا المرجع الرئيسي للبحث والمراجع الأخرى المتعلقة بموضوعه سواء التي تواصل فيها مع أستاذه أو التي حصل عليها من المواقع المعتمدة المجانية ذات الصلة مثل بنك المعرفة وغيرها.



- يكتب الطالب البحث بأسلوبه وليس نقلا حرفيا من المراجع، وفي حالة النقل الحرفي لابد أن يذكر بالطريقة العلمية اسم المرجع الذي أخذ منه المعلومة وأن يضع المعلومة بين قوسين ويضع اسم المرجع في هامش الصفحة حفاظا على الأمانة العلمية.



- يكتب في الهامش اسم المؤلف ثلاثيا ثم اسم الكتاب أو المرجع ثم مكان النشر ثم سنة النشر ثم رقم الصفحة.



- لابد وأن يقوم الطالب بإبداء الرأي في المعلومات التي نقلها خصوصا التي تحتمل أكثر من رأي ولايقتصر دوره على كونه ناقلا بل يناقش ويحلل ويتفق أو يختلف في حالة إمكانية ذلك.



- يمكن للطالب الاستعانة بالرسوم والأشكال واللوحات وتضمينها في بحثه سواء في وسط المتن أو اخره مع ذكر مصدر هذه الرسوم واللوحات في حال نقلها.



- نتائج البحث في آخر البحث مرتبة ترتيبا منطقيا في نقاط لا تتجاوز صفحة واحدة حيث تكتب النتائج بإيجاز.



من جانبه، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن صدور طبعة جديدة من كتاب "كيف تكتب بحثًا؟" من تأليفه، يقدم إجابات عن التساؤلات التى يطرحها الباحثون والطلاب حول كيفية كتابة البحث العلمي في المجالات العلمية المختلفة، وذلك من خلال تبسيط منهجيات الكتابة الحديثة.



يأتي ذلك مساعدة لطلاب فرق النقل بالجامعات المصرية، تزامنا مع استبدال امتحانات الفصل الدراسي الثاني التحريري والشفوية، بأبحاث علمية ومقالية والمشروعات، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من انتشار فيروس كورونا المستجد.





ويشرح كتاب "كيف تكتب بحثًا" الصادر عن دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة، - والذي يقع في 126 صفحة من القطع المتوسط - كيفية التوصل إلى تحديد موضوع يصلح للبحث العلمى، وكيفية إعداد خطة البحث، وكيف نختبر صلاحية موضوع البحث وإمكانية تنفيذه.



يوضح الكتاب؛ كيفية اختيار عنوان البحث بدقة، ويبين من أين نبدأ البحث؟ وكيف نقرأ؟ ومتى نقتبس؟ وكيف نقتبس؟ وكيف نجعل أسلوبنا واضحًا متدفقًا؟. كما يبين طرق توصيل الأفكار إلى القاريء، وطريقة كتابة الهوامش، وطريقة كتابة مقدمة البحث، وخاتمته، وقائمة المصادر والمراجع، وطريقة كتابة الفهارس والملاحق والجداول والرسوم البيانية، ثم يشرح كيفية ترتيب أجزاء البحث، ويقدم للباحث بعض الأدوات التى يتأكد من خلالها أنه نجح في كتابة البحث.





أولا شروط والمبادئ العامة لاختيار موضوع البحث:



1- أول شرط ينبغي مراعاته هو اتباع السنن والقواعد التي تسير الهيئة العلمية التي يتبعها الباحث



2- أن يكون الباحث على دراية بإمكانيات الهيئة المنتمي إليها أو التي يسجل فيها بحثة



ثانيا كتابة البحث



1- التكوين الأولى لمحتويات البحث؛



2- المصادر والمراجع؛ شرط ذكر المراجع ومن متطلبات الأمانة العلمية التي لا بد أن نلتزم بها الدراسات العلمية



ثالثا كيف يتمكن الباحث من تحقيق هذه الشروط:



وهي شروط يشترطها أعضاء اللجان العلمية؛ ماذا أريد أن أبحث؟ لماذا هذا الموضوع؟ كيف أبحث؟ أين؟ متى؟



رابعا طريقة تقسيم الموضوع



-التبويب التاريخي؛ وتخص موضوعات ظاهرة طبيعية أو إنسانية



- طريقة البنيوية؛ وتخص موضوعات علم النفس وعلم الاجتماع وفقه اللغة.





خامسا صياغة عنوان البحث:



- ويلزم أن يأتي معبرا عن المضمون دون زيادة أو نقصان، ويفضل أن يكون العنوان مبينا لنوع المنهج وطبيعة الأدوات المستخدمة فيه، يجدر أن يبرز العنوان أهمية الموضوع، ويعكس العنوان شكل مكثف إشكالية البحث.



سادسا فن الاقتباس



البداية: المبدأ الأول للباحث هو الأولويات وما يظن أن يفيد



كيف نقرأ: يضع الباحث في ذهنه المحاور التي تدور حولها البحث وكأنه مغناطيس يجتذب نوعية المواد



متى نقتبس: إذا كان الاقتباس يؤدي دورا محددا وهدفا مقصودا، ويجب أن يلتزم بكتابة اقتباس واحد فقط



سابعا كيف تجعل أسلوبك واضحا متماسكا:



-تجنب الجمل الطويلة أكثر من اللازم



-الإقلال قدر الإمكان من الجمل المشتملة على عناصر كثيرة



-أن تكون المسافة بين المبتدأ والخبر أو بين الفعل والفاعل قصيرة



-تحاشى الاستخدام المفرط للأفعال المبنية للمجهول



- تجنب الجمل الاعتراضية الكثيرة



-حذف الكلمات غير الضرورية



ثامنا مقدمة البحث وتشمل: أهمية البحث، أهداف البحث، الدراسات السابقة حول الموضوع، إشكالية البحث، فروض حل الإشكالية، كيفية التحقق من الفروض،شكر من قدموا يد العون للباحث.





ويمكنك الاطلاع على الكتاب من خلال هذا الرابط للتحميل.

في سياق متصل، دشن طلاب الفرق النهائية بالجامعات المصرية صباح اليوم، هاشتاج #انقذ_طلاب_التخرج_يا_ريس، وذلك تزامنا مع إعلان مجلس الوزراء اليوم، الخميس، بعض القرارات الجديدة، بخصوص الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا المستجد.

ويطالب الطلاب بإلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، في ظل تعليق الدراسية.

وقال محمد أحمد، الطالب بكلية التجارة جامعة بني سويف: "إن الرئيس يخاف علينا وعلى حياتنا من تعرضها للخطر والنزول في هذا التوقيت للامتحانات"، لافتًا إلى أن أعداد المصابين بفيروس كورونا في حالة تزايد مستمرة، حتى طالت المجتمع الجامعي.

وأضاف أحمد، لـ"صدى البلد"، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في زيادة رغم وجود حظر صحي، متسائلا: "ماذا إذا نزلت الملايين من الطلاب والموظفين بالجامعات للعمل والامتحانات؟".

وتابع: "مهما فعلت الحكومة من إجراءات وقائية واحترازية داخل الجامعة، فمن الصعب تأمين حياة الطلاب، وكذلك تسكين الطلاب المغتربين بالمدن الجامعية، لتحولها لحجر صحي"، محذرا من سيناريو إيطاليا وأمريكا.